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У росіян з'явилися нові проблеми на фронті

Яна Ставська
5 листопада 2023, 11:31
Військовослужбовець ЗСУ розповів про свої очікування ситуації на фронті у зимовий період.
У росіян з'явилися нові проблеми на фронті
Логістика росіяни узимку сильно постраждає / Колаж Главреда. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Взимку від морозів найперше постраждає логістика армії окупантів, Україна може цим скористатися, розповів в ефірі Еспресо прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Перехід нашої армії у зимовий період значно кращий, ніж у росіян, констатував Бородін. Це впливає на піхоту. Натомість, за словами військового, перевага за ЗСУ.

"Ми можемо це використовувати для нас з перевагою. Тому що логістично росіяни "забиті" великою кількістю м'ясних штурмів. Через це у них проблеми з логістикою. Так само з БК - у них трохи специфічніше, ніж у нас. У них багато що статутного. Через це у них часто нестача тилових сил і засобів, щоби задовольнити логістику. Тому, вважаю, що перевага у цьому плані у нас. Хоча це впливає на обидві сторони", - висловився Бородін.

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Військовий іще раз наголосив, що на передовій невдовзі буде дуже складний період - період дощів і заморозків, що вплине на логістику обох армій.

"Це перехідний період, його треба пережити", - зазначив представник 3-ї ОШБ.

Окремо Бородін зауважив, чому в цей період насамперед постраждає логістика окупантів.

"Оскільки йдеться про масовані штурми з великою кількістю техніки (зараз це з боку ворога), то це вдарить більше по них", - пояснив військовий.

Війна в Україні

Триває новий наступ Росії на сході України, у ході якого окупанти щодня втрачають десятки одиниць техніки і сотні своїх солдатів. Втім, аналітики констатують, що до такої кількості втрат країна-агресорка готова.

Зокрема, йдеться про спробу ЗС РФ оточити Авдіївку і захопити важливий залізничний вузол у Куп'янську.

Разом з тим, українські сили ведуть наступ на Таврійському напрямку. До прикладу, протягом 3 листопада на вказаній ділянці фронту росіяни втратили ще 463 солдатів. ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

В цілому, констатував військовий 5-ї штурмової Юрій Сиротюк, ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги - у ЗСУ дали тривожний прогноз і попередили про довгу війну.

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війна в Україні війна Росії та України
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