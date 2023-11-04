РФ готова до великих втрат біля Авдіївки заради дрібних територіальних здобутків

Значні втрати росіян пов'язані з успішним використанням українськими захисниками сучасних ручних протитанкових систем, безпілотників та високоточної артилерії.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotova-k-bolshim-poteryam-u-avdeevki-radi-melkih-territorialnyh-dostizheniy-10513999.html Посилання скопійоване

Росіяни готові жертвувати військовими заради територіальних здобутків / Колаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська зазнали значних втрат у спробах штурмувати позиції українських військ поблизу Авдіївки на Донбасі. Протягом останніх трьох тижнів Росія втратила приблизно 200 одиниць бронетехніки в ході штурму міста. Про це повідомила у суботу, 4 листопада, розвідка Міністерства оборони Британії.

Розвідка Британії вказує, що такі великі втрати окупантів пов'язані з успішним використанням українськими захисниками сучасних ручних протитанкових систем, мін, безпілотних літальних апаратів та високоточних артилерійських комплексів.

"Це, ймовірно, пов'язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, некерованих боєприпасів, скинутих з повітря і високоточних артилерійських систем", - каже розвідка.

відео дня

Росіяни перейшли до штурмів в цьому секторі, використовуючи мотопіхоту. Однак ця тактика призвела до серйозних втрат у військових рядах РФ через просування по відкритій місцевості.

"Російське керівництво продовжує демонструвати готовність нести великі втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків", - наголошує розвідка Британії.

Після трьох тижнів активних бойових дій та численних атак російської армії в районі Авдіївки, окупанти втратили близько 125 одиниць бронетехніки та кілька тисяч солдат - це еквівалент армійського батальйону.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, російські війська на Донбасі сконцентрували значну кількість військового особового складу. Близько 40 тисяч окупантів та майже 300 танків зусереджено у районі Авдіївки. ЗСУ продовжують боронити місто і не планують залишати його.

Битва за Авдіївку триває, навіть не дивлячись на те, що російські окупанти зменшили кількість обстрілів протягом останніх днів. Ситуація на фронті залишається напруженою, на інтенсивність обстрілів можуть впливати погодні умови.

Також для росіян головною метою є захоплення Авдіївського коксохімічного заводу. Армія РФ намагається оточити Авдіївку, там тривають активні бої.

Крім цього, окупанти готуються до третьої серії масштабних штурмів під Авдіївкою та третього загального штурму самого міста. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська продовжують просуватися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північному заході від міста. ЗСУ продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки та відбивають російські атаки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.