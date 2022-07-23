Найкращі гарантії - більше зброї для України: у Зеленського відповіли на обстріл РФ Одеси

Обстріл РФ Одеси / Думська

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обстріл російськими військами Одеського порту після домовленостей про експорт зерна.

У своєму Telegram-каналі він нагадав про те, що в суботу росіяни обстріляли Одесу ракетами.

"Вчора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - написав Єрмак.

"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", – підсумував голова ОПУ у Twitter.

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.

Підписання Угоди про зерновий коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

читайте такожРФ спробує захопити Одесу: на Заході розкрили тривожний сценарій і назвали терміни

Дивіться онлайн новини Одеси

Читайте ще: