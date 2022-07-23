Найкращі гарантії - більше зброї для України: у Зеленського відповіли на обстріл РФ Одеси

Андрій Єрмак розповів про "російську дипломатичну дихотомію".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обстріл російськими військами Одеського порту після домовленостей про експорт зерна.
У своєму Telegram-каналі він нагадав про те, що в суботу росіяни обстріляли Одесу ракетами.
"Вчора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б'ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія", - написав Єрмак.
"Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", – підсумував голова ОПУ у Twitter.
Ракетний удар РФ по Одесі
Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".
Стало відомо про руйнування іпожаре в результаті ворожого обстрілу.
Підписання Угоди про зерновий коридор
Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
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