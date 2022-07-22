У ГУР розкрили ймовірний сценарій наступу РФ на Одесу і назвали терміни

РФ може спробувати захопити Одесу / Фото Reuters

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не виключив ймовірних спроб наступу російських окупантів на Одесу в майбутньому.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, Україна буде реагувати на це військовим шляхом.

"Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і у нас якісь є. Що буде - покаже тільки час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо тільки ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили", - підкреслив глава ГУР.

За його словами, українська влада націлена на те, щоб відновити контроль на всією територією країни.

"Будемо відновлювати нашу територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде. А РФ намагатиметься робити свої дії, оскільки вони - країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде", - зазначив Буданов.

При цьому, відповідаючи на питання про те, чи змінилися військові цілі окупантів в Україні, як про це раніше заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, Буданов відповів: "Мета збройної агресії РФ проти України абсолютно не змінилася і не зміниться. Вона (Росія – ред.) переслідує єдину мету – знищення української державності. І РФ буде робити все для того, щоб Україна зникла як геополітична реальність. Це їх основна мета. І дуже завуальовано, але саме про це і говорив Лавров".

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Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, раніше РФ завдала удару по Одесі. В місті пролунали потужні вибухи.

У ніч на 19 липня окупанти завдали ракетного удару по селищу в Одеській області, в результаті чого 6 осіб були травмовані. Того ж дня ввечері окупанти завдали повторного удару по цьому ж селищу, в результаті загорілося Складське приміщення.

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