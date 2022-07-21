РФ спробує захопити Одесу: на Заході розкрили тривожний сценарій і назвали терміни

РФ може спробувати захопити Одесу / Фото Reuters

Російські окупанти не відмовилися від планів захоплення Одеси. До реалізації планів загарбники можуть приступити в 2023 році.

Як пише видання Foreign Policy з посиланням на високопоставленого західного чиновника, який ознайомився з даними розвідки, Росія може зважитися на новий великий наступ на Україну на початку наступного року.

Разом з тим підкреслюється, що крім Одеси російські окупанти можуть спробувати захопити південно-західне узбережжя України.

"Передбачається, що в наступному році Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним наступом Росії. І ми повинні зробити все можливе, щоб дати не тільки обладнання, а й людей - свіжих людей, добре навчених людей - щоб спробувати пережити це", - зазначив неназваний західний чиновник.

Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, раніше РФ завдала удару по Одесі. В місті пролунали потужні вибухи.

У ніч на 19 липня окупанти завдали ракетного удару по селищу в Одеській області, в результаті чого 6 осіб були травмовані. Того ж дня ввечері окупанти завдали повторного удару по цьому ж селищу, в результаті загорілося складське приміщення.

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