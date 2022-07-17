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Росіяни марять новими "перемогами" після обстрілу Одеси

17 липня 2022, 18:35

Окупанти заявили, що під час ракетних обстрілів Одеси знищили склад з "Гарпунами", але це брехня.

Росіяни, кордон, війська, Росія
Росіяни придумують собі чергові перемоги / rusvesna.su

Росіяни продовжують вигадувати свої нові "перемоги", займаючись відвертою брехнею, розповів речник Одеської ОВВА Сергій Братчук в своєму Telegram.

За інформацією чиновника, окупанти заявили, що під час ракетних обстрілів Одеси знищили склад з "Гарпунами", хоча потрапили насправді в склад торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове.

"Міністерство Російської ганьби продовжує свою діяльність - б'є по мирним об'єктам, вбиває наших громадян, а звітує про свої величні подвиги", - зазначив він.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

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