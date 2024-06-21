Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Росія перекидає резерви з інших напрямків на Харківщину через значні втрати, ситуація у окупантів пішла не за планом, зазначив Андрій Юсов.

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Наступ окупантів на Борову провалений / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Харківській області українські захисники завдали значних втрат окупантам і змусили їх призупинити наступ. Також ЗСУ зламали плани ворога щодо захоплення Борової. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні. Так, він намагається підтягувати резерви, й потенційна загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації", - розповів Юсов.

За його словами, на півночі Харківської області плани та наміри російських окупантів українським захисникам вдалося зірвати. Тому РФ змушена перекидати резерви з інших напрямків.

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"Це говорить про великі втрати і про те, що ситуація для них точно не йде за планом. Проте ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою і небезпечною, ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати, в тому числі від ситуації на Сході", - наголосив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

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Як повідомляв Главред, Росія веде наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, у зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Також російські окупанти використовують повзучий наступ, що загрожує Україні "критичними наслідками". За словами командира Другого батальйону Третьої штурмової бригади, сучасна війна набула нових реалій, де ключове значення мають безпілотні засоби і тактика ураження.

Нагадаємо, найближче завдання росіян - вийти до ділянки Чернещина - Першотравневе з подальшим захопленням села Борова. Окупанти планують повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім на Першотравневе-Чернещина.

Крім цього, у Вовчанську на Харківщині заблоковано десятки російських окупантів, не сотні, як повідомляло видання Forbes. За словами речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує.

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