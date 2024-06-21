УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Руслана Заклінська
21 червня 2024, 19:38
167
Росія перекидає резерви з інших напрямків на Харківщину через значні втрати, ситуація у окупантів пішла не за планом, зазначив Андрій Юсов.
Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР
Наступ окупантів на Борову провалений / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Харківській області українські захисники завдали значних втрат окупантам і змусили їх призупинити наступ. Також ЗСУ зламали плани ворога щодо захоплення Борової. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні. Так, він намагається підтягувати резерви, й потенційна загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації", - розповів Юсов.

За його словами, на півночі Харківської області плани та наміри російських окупантів українським захисникам вдалося зірвати. Тому РФ змушена перекидати резерви з інших напрямків.

відео дня

"Це говорить про великі втрати і про те, що ситуація для них точно не йде за планом. Проте ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою і небезпечною, ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати, в тому числі від ситуації на Сході", - наголосив представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія веде наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, у зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Також російські окупанти використовують повзучий наступ, що загрожує Україні "критичними наслідками". За словами командира Другого батальйону Третьої штурмової бригади, сучасна війна набула нових реалій, де ключове значення мають безпілотні засоби і тактика ураження.

Нагадаємо, найближче завдання росіян - вийти до ділянки Чернещина - Першотравневе з подальшим захопленням села Борова. Окупанти планують повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім на Першотравневе-Чернещина.

Крім цього, у Вовчанську на Харківщині заблоковано десятки російських окупантів, не сотні, як повідомляло видання Forbes. За словами речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, 400 осіб − такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область війна Росії та України Андрій Юсов
Реклама

Головне за день

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу

20:23 Україна
Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:59 Україна
Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

19:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи 2715

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2414

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Охоронці Тищенка побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям 1711

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

Це не спрацює : Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни 1661

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Останні новини

20:28

Штраф 50 тисяч євро: чому в Німеччині не можна ставити сарай на своїй ділянці

20:23

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державуВідео

19:59

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:47

Існує важливе правило: як зрозуміти, що можна копати молоду картоплюВідео

19:38

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
19:11

Град, шквали і грози: у чотирьох областях оголосили штормове попередження

19:05

Путін підписався на дружбу з азіатським ЛукашенкомПогляд

19:00

"Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

18:29

Як правильно – "щавЕль" чи "щАвель": яку помилку роблять багато українцівВідео

Реклама
18:23

"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

18:04

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

17:48

У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під ЄйськомВідео

17:46

Досить гидке місце в домі: звідки з'являються плодові мухи і як їх позбутись

17:40

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:33

Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

17:23

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценаріюВідео

17:15

Можна влетіти в копієчку: що категорично не можна виливати в раковинуВідео

16:55

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

16:40

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воюватиВідео

16:26

Що можна і не можна робити 22 червня: прикмети в Троїцьку поминальну суботу

Реклама
16:24

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав: перевірені бабусині способиВідео

16:20

В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

16:06

Міф чистої води: чи можна "понижати градус" під час застілля - відповідь здивуєВідео

15:59

Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

15:57

Чи треба видаляти зуби мудрості - стоматолог розставив крапки над "І"

15:44

Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

Реклама
12:57

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

12:37

За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

12:26

Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

12:08

Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

12:00

Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

11:46

Український телеведучий шокував схудненням майже на 30 кгВідео

11:42

Огризко пояснив, чому Росія опинилася на фінішній прямій до розпаду

11:33

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - грошіВідео

11:20

"Силовий примус": в ОП назвали умову участі РФ у другому Саміті миру

11:02

"Сподівається, що помру": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти