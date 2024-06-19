Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

Тепер російські окупанти не відправляють у наступи великі колони техніки.

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Росія ще довго ітиме у наступи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео УП, скріншот відео МО Росії

Характер війни змінився. Окупанти здійснюють повзучий наступ, що для України може мати "критичні наслідки", розповів в інтервʼю УП командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

"Характер війни змінився: сьогодні неабияке значення мають безпілотні засоби спостереження і засоби ураження", - сказав він.

За словами бійця, усі спроби РФ відправляти великі колони техніки "зазнавали великого фіаско".

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"Ми навіть хочемо, щоб вони відправляли великі колони, тому що їх дуже легко і весело палити. Це не те, що може принести противнику успіх", - поділився військовий.

А от такий повзучий наступ, який обрали росіяни, і який в них добре виходить, додав Кухарчук, "може для нас мати не просто неприємні, а критичні наслідки".

Ворог на фронті зараз застосовує похідні батальйони.

"Тобто вони набирають батальйон, дають йому дуже класну вогневу підготовку, і більше нічого. Відгороджують їх від виживших 300-х і відправляють у бій", - пояснив Кухарчук.

І таких людей у них ще дуже і дуже багато, наголосив Кухарчук.

"Вони ще будуть повзти, повзти, повзти. Для них це абсолютно безболісно", - зазначив військовий.

Хто такий Дмитро Кухарчук Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023-го звільняла Андріївку. Як пише Українська правда, 34-річний житель Черкас Дмитро Кухарчук став добровольцем у 2014-му році. Через рік він звільнився і до початку повномасштабного вторгнення займався політичною та громадською діяльністю. Зараз батальйон Кухарчука захищає українські позиції на Харківщині, біля Борової.

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