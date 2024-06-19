УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

Яна Ставська
19 червня 2024, 19:56
209
Тепер російські окупанти не відправляють у наступи великі колони техніки.
Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць
Росія ще довго ітиме у наступи / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео УП, скріншот відео МО Росії

Характер війни змінився. Окупанти здійснюють повзучий наступ, що для України може мати "критичні наслідки", розповів в інтервʼю УП командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

"Характер війни змінився: сьогодні неабияке значення мають безпілотні засоби спостереження і засоби ураження", - сказав він.

За словами бійця, усі спроби РФ відправляти великі колони техніки "зазнавали великого фіаско".

відео дня

"Ми навіть хочемо, щоб вони відправляли великі колони, тому що їх дуже легко і весело палити. Це не те, що може принести противнику успіх", - поділився військовий.

А от такий повзучий наступ, який обрали росіяни, і який в них добре виходить, додав Кухарчук, "може для нас мати не просто неприємні, а критичні наслідки".

Ворог на фронті зараз застосовує похідні батальйони.

"Тобто вони набирають батальйон, дають йому дуже класну вогневу підготовку, і більше нічого. Відгороджують їх від виживших 300-х і відправляють у бій", - пояснив Кухарчук.

І таких людей у них ще дуже і дуже багато, наголосив Кухарчук.

"Вони ще будуть повзти, повзти, повзти. Для них це абсолютно безболісно", - зазначив військовий.

Хто такий Дмитро Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023-го звільняла Андріївку.

Як пише Українська правда, 34-річний житель Черкас Дмитро Кухарчук став добровольцем у 2014-му році. Через рік він звільнився і до початку повномасштабного вторгнення займався політичною та громадською діяльністю.

Зараз батальйон Кухарчука захищає українські позиції на Харківщині, біля Борової.

Війна в Україні - останні новини

Росія веде наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, у зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Після тривалого затишшя російські війська активізувалися на Торецькому напрямку.

План РФ - розрізати угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки, і контролювати зону Борової, ускладнивши логістику наших угруповань, зазначив експерт Сергій Згурець.

Тим часом у Вовчанську продовжуються вуличні бої, ситуація напружена. Українські захисники стабілізували лінію фронту річкою Вовча.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У РФ другу добу палає нафтобаза, яку атакували БПЛА: ситуація погіршується

У РФ другу добу палає нафтобаза, яку атакували БПЛА: ситуація погіршується

20:08 Світ
Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

19:56 Україна
Буде справжній Армагеддон: на Україну налетить штор з грозою та шквалами

Буде справжній Армагеддон: на Україну налетить штор з грозою та шквалами

19:35 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни не переживуть: Крістіна Орбакайте повідомила радісну новину 39147

Росіяни не переживуть: Крістіна Орбакайте повідомила радісну новину

Що робити зі старими доларами: прості дії врятують заощадження 8759

Що робити зі старими доларами: прості дії врятують заощадження

Багато хто з ним спав: блогер злив розгульне життя чоловіка Алсу 3298

Багато хто з ним спав: блогер "злив" розгульне життя чоловіка Алсу

Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами щодо війни в Україні 2813

Візит Путіна до КНДР: лідери країн здивували заявами щодо війни в Україні

Останні новини

21:04

РФ тисячами обстрілів випалює Часів Яр: в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

21:02

Крістіна Орбакайте публічно показала своє ставлення до Максима Галкіна

20:44

Від надокучливих мошок не залишиться і сліду: прості лайфхаки, які працюють

20:08

У РФ другу добу палає нафтобаза, яку атакували БПЛА: ситуація погіршується

20:01

"Рухнуло в один момент": чому Софія Ротару обірвала зв'язок із РФ

Трюк Путіна з ультиматумом не вдався, з Росією будуть закінчувати – ОгризкоТрюк Путіна з ультиматумом не вдався, з Росією будуть закінчувати – Огризко
20:01

Чим зачистити дерев'яний будинок від старої фарби: простий, але ефективний спосіб

19:56

Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

19:35

Буде справжній Армагеддон: на Україну налетить штор з грозою та шквалами

19:05

Є домовленість: нардеп назвала місяць, коли в Україні можуть провести демобілізацію

Реклама
18:51

Для Путіна це було архіважливо: озвучено головний провал для РФ у Саміті мируВідео

18:26

"З Росією потрібно закінчувати": дипломат сказав, чи долучать Путіна до другого самітуВідео

18:09

Кухонна витяжка і плита сяятимуть: одна чарівна таблетка чистить і відмиває всеВідео

17:50

Графіки вимкнення світла 20 червня: у які години не буде світла

17:32

Саміт миру: Україна "відкрита" до участі Росії - Bloomberg

17:26

Пенсії в Україні вийде оформити не всім: що сталося

17:23

Десятки, а не сотні: в ЗСУ сказали, скільки росіян потрапили у "котел" у Вовчанську

17:04

РФ вдарила по дитячому об'єкту відпочинку: над Харковом великий стовп диму

16:56

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - ЗМІ

16:50

Тяжкохвора Шеннен Доерті подала до суду на ексчоловіка-зрадника

16:44

Russian edition: український співак планує виступ із росіянами-путіністами

Реклама
16:30

Ситуація у Вовчанську: як росіяни потрапили в "котел" біля агрегатного заводу

16:26

Експрезидент США Дональд Трамп сильно зганьбився: помахав рукою уявному натовпуВідео

16:14

Чому не можна рахувати гроші 20 червня: важливі прикмети цього дня

16:13

Ультиматум Путіна не спрацював: Саміт миру довів росіян до істерики - Огризко

16:10

Одноразовий стане як новий: як заточити станок

16:06

Як довго можна зберігати солоні огірки: прості поради для господиньВідео

15:58

Росія "спустошила" свої війська біля Фінляндії заради війни з Україною - ЗМІ

15:56

У Франції ультраправий кандидат у прем'єри не хоче давати Києву далекобійні ракети

15:22

Україна не може отримати F-16: Снєгирьов назвав проблему передачі винищувачів

15:11

Телеканал ТЕТ розпочав зйомки 2 сезону серіалу "Волонтери"Відео

14:51

"Може мати історичне значення": нардеп Ананченко - про Саміт миру

14:43

22-23 червня у Києві відбудеться Курований маркет "Етніка. Книги. Кіно" від Made in Ukraine актуально

14:39

Простий рецепт настоянки з малини на горілці: солодкість приємно розіллється

14:38

Новий договір Путіна і Кім Чен Ина: про яку взаємодопомогу домовились диктатори

14:16

На очах у дітей: мільйонер застрелив популярну співачку на віллі в Туреччині

13:39

У мережі розкрили найбільший секрет Волочкової

13:37

Що не можна готувати в алюмінієвій каструлі: здивуються навіть вправні господиніВідео

13:30

Відправка військ Естонії в Україну: посол зробила неочікувану заяву

13:17

Палець до рота не клади: 5 найбільш запальних знаків зодіаку

13:05

В Україні злетять угору ціни на хліб: експерт розповіла, що сталося

Реклама
12:57

Росіяни намагаються пробитися до височини на Харківщині - Defense Express

12:44

"Ще одна дівчинка": молодуха путініста Петросяна оголосила про поповнення в їхній родині

12:18

"РФ може дійти до Дніпра": комбат Третьої штурмової попередив про ризики для Харкова

12:14

Що буде в українців зі світлом восени та взимку-2024: у Міненерго дали прогноз

12:02

Ворог атакував енергетичний об'єкт в Україні: чи зміняться графіки відключень

11:47

Тіна Кароль показала 15-річного сина-красеня і розговорилася з фанатами

11:45

Для чого насправді Путін приїхав до Кім Чен Ина: в ISW розкрили мету

11:24

Молода Пугачова і діти з дорогими аксесуарами: Галкін показав свою сім'ю

11:16

Гороскоп Таро на липень 2024: Ракам - осяяння, Левам - віщий сон, Дівам - сумнівиВідео

11:15

Навіть не F-16: стало відомо, який винищувач дійсно потрібен УкраїніВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти