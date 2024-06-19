Росія веде повзучий наступ, це може мати критичні наслідки для нас - боєць

Характер війни змінився. Окупанти здійснюють повзучий наступ, що для України може мати "критичні наслідки", розповів в інтервʼю УП командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
"Характер війни змінився: сьогодні неабияке значення мають безпілотні засоби спостереження і засоби ураження", - сказав він.
За словами бійця, усі спроби РФ відправляти великі колони техніки "зазнавали великого фіаско".
"Ми навіть хочемо, щоб вони відправляли великі колони, тому що їх дуже легко і весело палити. Це не те, що може принести противнику успіх", - поділився військовий.
А от такий повзучий наступ, який обрали росіяни, і який в них добре виходить, додав Кухарчук, "може для нас мати не просто неприємні, а критичні наслідки".
Ворог на фронті зараз застосовує похідні батальйони.
"Тобто вони набирають батальйон, дають йому дуже класну вогневу підготовку, і більше нічого. Відгороджують їх від виживших 300-х і відправляють у бій", - пояснив Кухарчук.
І таких людей у них ще дуже і дуже багато, наголосив Кухарчук.
"Вони ще будуть повзти, повзти, повзти. Для них це абсолютно безболісно", - зазначив військовий.
Хто такий Дмитро Кухарчук
Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023-го звільняла Андріївку.
Як пише Українська правда, 34-річний житель Черкас Дмитро Кухарчук став добровольцем у 2014-му році. Через рік він звільнився і до початку повномасштабного вторгнення займався політичною та громадською діяльністю.
Зараз батальйон Кухарчука захищає українські позиції на Харківщині, біля Борової.
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