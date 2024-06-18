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Росія кинула цілий "кулак" на прорив адмінкордону Луганщини: що відбувається

Яна Ставська
18 червня 2024, 17:12оновлено 18 червня, 17:48
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Останні три тижні росіяни "промацували" слабкі місця в обороні ЗСУ. Тривають безперервні штурми позицій Третьої штурмової.
Росія кинула цілий
РФ рветься до Борової, що в Ізюмському районі / Колаж Главреда. Фото: DeepState, скріншот відео

Окупанти посилили атаки на стику Луганської та Харківської областей, щоб вийти на адмінмежі Луганщини, ідеться у заяві Третьої штурмової бригади. На одній із ділянок противник наростив угрупування до 10 тисяч осіб, зауважує OSINT-спільнота DeepState.

Підкреслюються нерівні сили ворога та українських захисників.

"Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю", - повідомляють військові.

відео дня

На штурми позицій Третьої штурмової противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат ЗС РФ щотижня.

Зауважується, що з травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це "трьохсоті".

РФ хоче дійти до Першотравневого та окупувати Борову

Найближче завдання росіян - вийти до ділянки Чернещина - Першотравневе з подальшим захопленням села Борова.

Аналітики, своєю чергою, уточнюють, що противник планує повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.

"Ударний кулак" з 10 тисяч росіян на одній з ділянок

За даними DeepState, ідеться про 10 000 особового складу противника (на ділянці від Райгородки до Нововодяного) і близько 450 одиниць військової техніки, з них 200 - артсистеми.

Російські окупанти розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських.

В OSINT-спільноти викликає занепокоєння наявність значного числа найманців, яких в основному використовують для штурмових, а не оборонних дій.

Що таке Борова?

Борова - селище в Ізюмському районі Харківщини. Станом на січень 2020 року там проживало понад 5 тисяч осіб.

У квітні 2022 року населений пункт потрапив під тимчасову окупацію росіян. Але вже у жовтні було звільнено українським захисниками.

Населений пункт розташований на лівому березі Оскільського водосховища. Від водосховища село відділяє невеликий сосновий масив. Відстань до Харкова - 193 км залізницею і 165 км автошляхами.

Війна в Україні - ситуація на фронті 18 червня

Напередодні Головнокомандувач Олександр Сирський наголошував на веденні ворогом наступу на Времівському, Курахівському, Покровському, Куп'янському напрямках. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити стратегічно важливі ділянки.

Жорстокі бої тривали у районі Роботиного, Старомайорська, Кринок, Часового Яру, Глибокого та островів, що знаходяться у прибережній частині лівого берега Дніпра.

За інформацією британської розвідки, армія Росії, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка, що приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області.

Окупація села дозволить російським військам наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

Водночас ЗСУ успішно контратакували росіян неподалік Глибокого та Тихого (на північний схід від Харкова), а також в межах Вовчанська поблизу агрегатного заводу (на північний схід від Харкова).

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