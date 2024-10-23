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У Росії "кадровий дефіцит": ракетників різко почали переводити у піхоту

Юлія Закрепа
23 жовтня 2024, 00:40оновлено 23 жовтня, 01:21
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У РФ створюють нові підрозділи - чому військові перекваліфіковують ракетників у піхоту.
У Росії 'кадровий дефіцит': ракетників різко почали переводити у піхоту
Російських ракетників стратегічних сил перевели у піхоту / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російське військове керівництво вирішило створити піхотні батальйони з 1 полку ракетних військ стратегічного призначення - така ситуація відбувається на Курському напрямку.

Активіст Володимир Грубнік розповів про відправку до 1 полку ракетних військ стратегічного призначення, "який виконує задачі звичайного окремого стрілецького полку на Курському напрямку", без засобів зв'язку, йдеться у матеріалі "Мілітарний".

За його словами, полк РВСП воює як піхотний підрозділ зі стрілецьким озброєнням у вигляді окремих батальйонів. Він пояснив, що підрозділ не отримав потрібних засобів зв'язку, тому волонтери передали їм цивільні китайські радіостанції.

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Російський активіст виокремив також причину такої "перекваліфікації". За його словами, вона полягає у відсутності мобілізації та гострому кадровому дефіциті у підрозділах на лінії фронту. Це нібито змусило "вигрібати" контрактників із "непіхотних" частин, зокрема, РВСП та Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ можуть відступити із ключового міста на Сході. Через Часів Яр у Донецькій області проходить Сіверський Донецький канал, який зараз пересох і виконує роль оборонної лінії для українських військових. Якщо російські сили зможуть прорватися - ситуація суттєво погіршиться.

РФ перейшла в новий наступ на Півдні. Владислав Волошин повідомив, що в Запорізькій та Херсонській областях, противник здійснює ракетні, авіаційні та дронові атаки по позиціях ЗСУ і прилеглих населених пунктах, а також проводить штурмові дії. Інтенсивні спроби наступу спостерігаються на Придніпровському напрямку.

В Україні відреагували на те, що Путін змінив дедлайн для витіснення ЗСУ з Курщини. Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив з початку цієї операції російські війська намагаються витіснити українські сили оборони. Він підкреслив, що терміни операції постійно змінювалися.

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