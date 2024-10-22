РФ перейшла в новий наступ на Півдні: чи є загроза прориву до Херсону - ЗСУ

Ситуація на Придніпровському напрямку загострилась, в ЗСУ не виключають спроб просування ворога через окремі протоки і захоплення островів.

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В ЗСУ оцінили загрозу наступу на правий берег Херсонщини / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

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Росіяни активізували наступальні дії на Півдні

Ворог націлився на острови біля Херсону

В ЗСУ оцінили загрозу наступу на правий берег Херсонщини

Російські окупанти активізували штурмові дії на Півдні, зокрема на Придніпровському напрямку намагаючись окупувати острови, щоб ще більше загрожувати Херсону. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, на півдні, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, противник здійснює ракетні, авіаційні та дронові атаки по позиціях ЗСУ і прилеглих населених пунктах, а також проводить штурмові дії. Особливо інтенсивні спроби наступу спостерігаються в острівній зоні на Придніпровському напрямку.

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"Тому проводить і штурми, і завдає ударів безпілотними літальними апаратами, завдає авіаційних ударів щодня. Можемо констатувати, що не менше 5-7, а то й буває до десятка відбувається штурмових дій із застосуванням плавзасобів, таких як човни - ми знищуємо таких одиниць по декілька за день", - наголосив речник.

Він уточнив, що ворог намагається захопити острови Великий, Білогрудий і Козацький, які розташовані на лінії бойового зіткнення навпроти Херсону. Ці території перебувають під вогневим контролем Сил оборони України, тому загроза прориву з боку Дніпра поруч з Херсоном наразі відсутня.

Однак, за словами речника, можливі окремі спроби просування ворога через деякі протоки і захоплення окремих островів.

Волошин зазначив, що росіяни здійснюють розвідувально-пошукові дії, намагаючись виявити вогневі позиції Сил оборони України.

"Ворог увесь час намагатиметься пройти на правий берег, тому що він розуміє, що отримавши під контроль острови, він може ще більше загрожувати і Херсону, і тим населеним пунктам, які розташовані на правому березі", - попередив речник.

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Бої на Півдні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська на Півдні регулярно обстрілюють та здійснюють атаки для турбування Сил оборони України вздовж лінії фронту, але значного скупчення ворожих сил, достатнього для великих наступальних операцій, не зафіксовано. Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин.

Він також повідомив, що російська армія готується до штурму в районі села Приютне Запорізької області.

Після попередження речника Південного угруповання ЗСУ про можливе посилення штурмів, російські війська вже здійснили нову спробу наступу на Бердянському напрямку, заявив військовий оглядач Денис Попович.

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