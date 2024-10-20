У РФ є сили йти в наступ, але з'явився дуже важливий нюанс - експерт

Дмитро Жмайло вважає, що РФ не зможе домогтися проривів фронту.

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У росіян є сили просуватися на фронті / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, Главред

У російських окупантів ще є сили, щоб іти в наступ і просуватися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Водночас експерт вважає, що ворог не зможе здійснити великі прориви фронту.

"У росіян є ресурси для того, щоб просуватися. Але організовувати такі великі прориви, як під час боїв за Авдіївку, думаю, вони не зможуть. Найімовірніше, повзучий наступ триватиме, але великі прориви фронту навряд чи можливі. Тому що артилерії та інших вогневих засобів ураження у нас все-таки значно більше, ніж було минулої зими. І це відіграє свою роль", - каже Жмайло. відео дня

Він також зазначив, що Україна зможе повністю зупинити наступ росіян, але для цього західні партнери мають передати достатню кількість далекобійної зброї та зняти обмеження на удари по РФ.

"Проблема полягає в тому, що російські війська на передовій отримують усе необхідне з території РФ - логістика працює. У противника більше ресурсів і людей, яких вони не шкодують. Росіяни постійно посилюються, тому що в них є така можливість. Якщо ми зруйнуємо логістику, тоді можна порушити цей наступ", - додав він.

Недостатня кількість далекобійної зброї не дає Україні переломити ситуацію.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, що займається дослідженням і трактуванням російських впливів в Україні та світі для ефективної боротьби в гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Наступ РФ - головні новини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав напрямок, де ворог готує наступ. Він заявив, що окупанти готують бойові підрозділи для наступу в Запорізькій області.

Також Дмитро Жмайло дав важливий прогноз нового наступу РФ. Він вважає, що росіяни намагатимуться просунутися не до Оскола, а в напрямку північного плацдарму - до Ківшарівки, Куп'янська-Вузлового, Куп'янська, Піщаного і Петропавлівки.

Нагадаємо, що з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ. На початку своєї операції на півночі Харківщини російські окупанти хотіли з'єднати два напрямки і зробити єдиний Куп'янсько-Харківський напрямок. Поки що росіяни на півночі більше зайняті Курською областю.

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