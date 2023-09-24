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Україна знищить ППО Росії в Криму і поставить під удар Кримський міст - Світан

Андрій Ганчук
24 вересня 2023, 03:00
Частина ППО країни-агресора Росії не в змозі реагувати на сучасні ракети, оскільки вони летять на дуже низьких висотах, зазначив Роман Світан.
ЗРК з-400 РФ, ракета Нептун
Україна найближчим часом знищить ППО Росії над Кримом - Світан / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Система протиповітряної оборони Росії в захопленому Крим побудована на базі комплексів С-400, у яких безліч недоліків. Частина російської ППО не реагує на ракети, що летять на низькій висоті. Україна незабаром знищить російську ППО, після чого позиції російських військ на півострові, а також Кримський міст, стануть уразливими. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що російська система ППО в Криму базується системах С-400, у яких є недоліки.

"Це не "Тріумф", а, як раніше говорили, добре забарвлений С-300. Всі його недоліки С-400 в себе увібрав. По деяких позиціях ще й посилив", - сказав Світан.

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За його словами, частина такої ППО заснована на системах радіоелектронної боротьби, які не реагують на ракети, що летять на дуже низьких висотах – нижче променів локаторів станцій. Тому російські ЗРК не можуть відбивати удари на малих відстанях.

"Ці недоліки дуже добре грають на руку українським захисникам. Ймовірно, робота, що виконується зараз, - початок спільного завдання з домінування в повітрі", - припустив експерт.

Україна найближчим часом знищить ППО в Криму

Згідно з прогнозом Світана, ППО окупантів Росії в захопленому Криму найближчим часом буде знищено. Після цього півострів буде відкритий для авіації і далекобійних озброєнь. Під ударом опиниться і Кримський міст.

"ППО противника в Криму буде знищена найближчим часом. Спочатку знищується загальна система. Ось С-400 - це основна система, на її базі розгорнута ППО Криму. А далі Крим буде відкритий для авіації і далеких систем ураження – тих же безпілотників і ракет. Кримський міст під ударом. Ймовірно, такий сценарій прогнозований", - підкреслив Роман Світан.

Ситуація в Криму

22 вересня армія України уразила штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Будівля штабу російських окупантів фактично зруйнована.

В результаті удару сил оборони України по Чорноморському флоту серйозно поранені два російських генерала, сказав глава ГУР Міноборони Кирило Буданов. Розвідка уточнює інформацію.

У Севастополі прогриміли нові вибухи у суботу вранці, 23 вересня. Ймовірно, були нанесені ракетні удари по позиціях російських окупантів.

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С-400 новини Криму війна Росії та України Роман Світан
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