УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Кримський міст чекають незворотні події: Коваленко спрогнозував долю "дітища" Путіна

Анна Ярославська
22 вересня 2023, 01:36
Щоб завдати ефективних ударів по Кримському мосту, потрібно спочатку скоротити відстань до естакади.
Кримський міст, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко спрогнозував, чи буде зруйнований Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook Олександра Коваленка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що навряд чи вийде повністю зруйнувати Кримський міст, але серйозно пошкодити цей стратегічно важливий об'єкт загарбників на окупованому півострові вийде. В інтерв'ю Главреду експерт розповів, як ЗСУ зможуть це зробити.

"Я не думаю, що Кримський міст можна повністю зруйнувати, але пошкодити автомобільну та залізничну частини можна. Україна може це зробити за допомогою надводних, повітряних дронів і ракет, які вже є в наявності", - зазначив Коваленко.

За його словами, щоб завдати ефективних ударів по Кримському мосту, потрібно спочатку скоротити відстань до естакади.

"Зробити це можна після виходу на узбережжя Азовського моря. Просування в Запорізькій області прискорить незворотні для Кримського мосту події", - додав експерт.

Дивіться інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Звільнення Криму

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють. Таку думку озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заяаіл, що Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не лише ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що щойно армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати. За його словами, люди вийдуть на вулиці та допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олександр Коваленко Кримський міст новини України новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

14:55 Україна
Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

14:46 Політика
Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:12

Фільми про кохання, які варто подивитися: вічна класика і кіно, яке приголомшить

15:08

Олена Зеленська засвітила грайливе декольте на зустрічі з першою леді США

14:55

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у КримуВідео

14:46

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

14:41

Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомоРакетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо
13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": очевидець розповів про ракетний удар по ЧеркасахФотоВідео

13:53

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

Реклама
13:22

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:15

Виводить з себе: Холоденко розповіла, як відповісти на непрохану пораду

13:05

Не усім вдасться знайти капелюх в кімнаті за 12 секунд: надзвичайна загадка на уважність

12:58

Онкохвора Шеннен Доерті пожартувала над своїм раком і невдалим особистим життям

12:54

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:51

День вчителя Україна 2023: коли відзначати і чому присвячене свято

12:50

"Обкладали вибухівкою": зірка "Брата-2" родом з Маріуполя цинічно "станцювала на кістках" убитих в драмтеатрі

12:27

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Кроликам - дивувати, Зміям - відпочинок

12:18

Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

12:02

Все літо боролася за життя: дочка путініста Ернста повідомила про важке захворювання

11:51

Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чи "нормас" йому було зніматися в проєктах з РФ

Реклама
11:51

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:15

Про що мовчать грибники: де найкраще шукати білі гриби

11:01

СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

10:58

Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

10:24

Обман на кожному кроці: як перевірити порошок на підробку

10:17

Перестаньте готувати рулети з лаваша: вам потрібно всього 2 яйця - новий рецепт

10:17

Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

10:05

Іменини 22 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світлаВідео

09:52

РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнуванняФото

09:44

Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

09:40

Що ви побачили першим: оптична ілюзія покаже, наскільки ви впевнені в собі

09:36

Регулярні удари перетворюють Чорноморський флот на флотиліюПогляд

09:10

Як не зіпсувати пуховик: що робити, щоб він не збивався при пранні

09:10

Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитинаФотоВідео

09:00

Гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Леву - знайомство, а Стрільцю - складний період

08:53

Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

08:25

Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиціВідео

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантівВідео

08:14

Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

Реклама
06:55

До березня путінський режим може впастиПогляд

05:20

Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

05:00

Що робити, якщо не працює Wi-Fi роутер: способи, які повернуть вам Інтернет

04:32

Яке сьогодні свято 21 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:30

Які речі потрібно викинути 22 вересня, щоб позбутися від хвороб: прикмети дня

04:00

Кадирова вирішили ліквідувати: розкрита несподівана причина і ймовірний сценарійВідео

03:30

Чому неправильно казати "він являється студентом": Авраменко пояснив помилку

03:05

Чуттєва симфонія жіночності: Анна Неплях оголила плічка в прозорій сукні

02:42

Навіть антипригарну: як очистити стару сковороду до блиску

02:10

Україна здатна знищити Чорноморський флот РФ: експерт розкрив сценарійВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти