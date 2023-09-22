На Кримський міст чекають незворотні події: Коваленко спрогнозував долю "дітища" Путіна

Щоб завдати ефективних ударів по Кримському мосту, потрібно спочатку скоротити відстань до естакади.

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Олександр Коваленко спрогнозував, чи буде зруйнований Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook Олександра Коваленка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що навряд чи вийде повністю зруйнувати Кримський міст, але серйозно пошкодити цей стратегічно важливий об'єкт загарбників на окупованому півострові вийде. В інтерв'ю Главреду експерт розповів, як ЗСУ зможуть це зробити.

"Я не думаю, що Кримський міст можна повністю зруйнувати, але пошкодити автомобільну та залізничну частини можна. Україна може це зробити за допомогою надводних, повітряних дронів і ракет, які вже є в наявності", - зазначив Коваленко.

За його словами, щоб завдати ефективних ударів по Кримському мосту, потрібно спочатку скоротити відстань до естакади.

"Зробити це можна після виходу на узбережжя Азовського моря. Просування в Запорізькій області прискорить незворотні для Кримського мосту події", - додав експерт.

Дивіться інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Звільнення Криму

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють. Таку думку озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заяаіл, що Сили оборони України отримали вогневий контроль над усім захопленим агресором Росією Кримським півостровом. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не лише ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що щойно армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати. За його словами, люди вийдуть на вулиці та допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

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