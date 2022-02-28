Бійці ЗСУ захопили у російських окупантів новітній комплекс Панцир

Панцир / wikipedia.org

Бійці ЗСУ в Херсонській області захопили новітній російський зенітно-ракетний комплекс"Панцир". Дані комплекси почали з'являтися на озброєнні російської армії з 2015 року.

"Новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир", захоплений в Херсонській області", – підписав відео журналіст Андрій Цаплієнко.

Пізніше подробиці захоплення "панцира" оприлюднив Юрій Бутусов.

"У бою під Херсоном українські воїни підбили і захопили новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1, експортна вартість якого до 20 мільйонів доларів. Биті російські вояки в паніці втекли. Видатний успіх української армії. Треба б його терміново доставити і передати союзникам. Якщо хто знає де конкретно стоїть панцир, я можу швидко організувати евакуацію на цінного трофея на Тралі, прямо сьогодні", - написав журналіст.

Нагадаємо, Охтирку на Сумщині російські загарбники скинули заборонені в усьому світі вакуумні бомби.

Читайте також: