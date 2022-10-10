"Нам буде везти, а Путін буде сповзати нижче": Арестович прокоментував ракетні удари ворогів

Арестович прокоментував ракетні удари ворогів / twitter.com/MattiMaasikas і УНІАН

Радник офісу президента Олексій Арестович екстрено прокоментував ситуацію з ракетними обстрілами російських окупантів міст України вранці 10 жовтня.

"Путін, як і слід було очікувати, дрібно мститься за підрив Кримського моста ‒ хоча ще невідомо, хто його підірвав ‒ як би не вони самі. Тим не менш, вони б'ють зі стратегічних бомбардувальників крилатими ракетами по енергетичній структурі України. Головна його мета - поставити нас на коліна. [...] Так страшно, як 24 лютого, вже не буде. Ми знаємо, що війна закінчиться перемогою. Путін вибрав не ту сторону. Нам буде везти, а він буде сповзати все нижче", ‒ сказав він.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.

В результаті ракетного удару загинули 8 осіб, ще 24 мирних жителі отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов.

Також вибухи сьогодні звучали не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

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