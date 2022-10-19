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Перемога України на полі бою не покладе край війні: Кислиця вказав на важливий нюанс

19 жовтня 2022, 12:02

Україна не відмовлялася від переговорів з РФ, але чітко позначила умови, за яких вони відбудуться.

Сергій Кислиця
Сергій Кислиця назвав умови переговорів з РФ / Фото facebook / Sergiy Kyslytsya

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що переговори Києва та Москви відбудуться, коли країна-агресорка буде готова вести їх умовах України. Однак це точно відбудеться не за каденції нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

Як розповів Кислиця в інтерв'ю LIGA.net, Україна не відмовлялася від переговорів з РФ, але чітко позначила умови, за яких вони відбудуться.

"Хіба хтось сказав, що потрібно вирвати зі словника сторінку зі словом "переговори"? Такого не було. Коли РФ, і точно не при Путіні, буде готова вести переговори - наприклад, про виплату репарацій - звичайно ми будемо з ними говорити. І такі переговори напевно почнуться, коли РФ буде розбита", – сказав Кислиця.

Дипломат упевнений, що переговори країн Заходу з Росією без участі України – неможливі, оскільки жодна відповідальна країна не піде на домовленості за спиною Києва.

Військова перемога не покладе край війні

Кислиця вважає, що військова перемога в бою, яким би вирішальним він не був, не покладе край війні.

"Коли в РФ уряди, парламенти і суспільство не захочуть більше з нами воювати, – тоді закінчиться війна", – підкреслив дипломат.

Постпред України в ООН додав, що не можна допустити ситуацію, коли партнери наступного дня після закінчення війни почнуть жити звичним життям. Кислиця впевнений, що нічого не закінчиться, поки всі винні не будуть покарані.

"А в більш широкій перспективі - поки РФ не повернеться на шлях побудови демократичної країни, вона буде залишатися загрозою в регіоні та світі", – резюмував дипломат.

Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня підписав "документи" про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

Інші новини:

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