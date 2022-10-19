Жданов розповів, чи закінчиться війна влітку наступного року

Жданов підтвердив, що гаряча фаза війни може закінчитися влітку 2023 року / Скріншот

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова щодо термінів закінчення війни. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Як зазначив Жданов, головний розвідник України знає точно більше, ніж ми і попередні його прогнози щодо ситуації на фронті справдилися.

"Варто повірити Буданову, що гаряча фаза війни може закінчитися влітку 2023 року. Але це саме гаряча фаза і вихід на кордони 1991 року. Але це не означає остаточного припинення війни", - сказав експерт.

Водночас Жданов також наголосив, що наразі бачить тенденції до такого розвитку подій.

"Є для цього тенденції. Навіть якщо Іран дасть РФ ракети, навіть, якщо вони нам нашкодять. Це не вплине на стратегічний характер ведення бойових дій. Зиму ми переживемо, а чи буде спроможна Росія забезпечити бойові дії у тому темпі та відновити наступальний потенціал?", - додав він.

Коли закінчиться війна в Україні

Нещодавно голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що війна повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. За словами Буданова, найважчі бої станом на даний момент йдуть в районі міст Бахмут і Соледар. А до кінця року ЗСУ ще просунуться значно вперед.

"До літа війна повинна закінчитися. І закінчиться вона виходом України на кордони 1991 року - з Донбасом і Кримом", - заявив Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив сильну заяву щодо війни. Він підкреслив, що Україна не має права залишити цю війну у спадок своїм нащадкам. Тому ми повинні знищувати ворога тут і зараз, і ми можемо це зробити.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів свою версію, коли може закінчиться війна, яку розв'язала Росія. Подоляк не підтвердив, що війна закінчиться до Різдва, як пишуть деякі західні ЗМІ, але висловив упевненість у "найоптимістичнішому прогнозі".

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