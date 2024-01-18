У Путіна ще 2,5 місяця для 'перемоги', РФ націлена на конкретні міста - Маломуж

У росіян можуть бути невеликі тактичні успіхи на фронті, але ситуацію це не змінить.

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РФ знову активізувалася по всьому фронту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування об'єднаних сил ЗСУ

Які б цілі не ставив кремлівський диктатор Володимир Путін, він їх не доб'ється до "президентських виборів" у Росії, зазначив під час чату на Главреді генерал армії України Микола Маломуж.

Маломуж, зокрема, зауважив, що РФ досі не вдалося захопити ні Куп'янськ, ні Авдіївку, ні просунутися біля Бахмута.

"До виборів залишається вже 2,5 місяці, але істотно вже точно нічого не зміниться. Спроби просунутися і відзвітувати на виборах, що він чогось досяг, не вдасться - досягнень до березня в Росії не буде. Тому я думаю, що цей формат провалиться, за винятком хіба що тактичних рухів, але вони не матимуть глобального значення", - висловився Маломуж. відео дня

При цьому самі росіяни вже чітко орієнтуються в тому, що відбувається, навіть якщо все буде сфальсифіковано, і Путін вкотре стане президентом, упевнений генерал.

"70% росіян, вже навіть за їхніми дослідженнями, проти війни, 35% - проти присутності на території України, за виведення військ і припинення війни. Це великий прихований протестний електорат", - пояснив він.

Тільки коли не буде результату, а будуть нові і нові жертви, а вони щодня колосальні, а якщо потім будуть ще й наші успіхи на фронті, "обраний" президент буде головним винуватцем усіх бід росіян, зазначив військовий.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Ворог змінив тактику і почав наступ по всьому фронту. У ЗСУ відзначили значне зростання активності російських окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку.

За словами спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тільки на Авдіївському напрямку росіяни зібрали 160 тисяч солдатів.

Разом з тим, захисники розширили плацдарм на лівобережжі Дніпра. Хоча окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів

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