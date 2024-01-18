Удар по нафтобазі у Санкт-Петербурзі: в ГУР розповіли, звідки запускали дрони

В ГУР прокоментували вибухи в російському Санкт-Петербурзі та зазначили, що ударні дрони для атаки могли бути запущеними з території Росії.

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В ГУР розповіли нові деталі про нічну атаку дронів по території Росії / Колаж Главред, фото: UkrSpecSystems, скріншот із відео

У ніч на 18 січня безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснили атаку на нафтобазу в російському Санкт-Петербурзі. За даними ГУР, ця атака свідчить про "нову якість" засобів ураження та розширення географії вибухів у Росії. Про це заявив у програмі "УП. Live" представник Головного управління розвідки Міністерства обророни України Андрій Юсов.

Юсов також зауважив, що більшість вибухів та пожеж в Росії - результат дій громадян цієї країни з різних мотивів. За його словами, це безпосередні наслідки російської агресії проти України.

Представник ГУР МО підкреслив, що розвідка традиційно не підтверджує та не спростовує своєї причетності до цієї атаки.

відео дня

"Бавовна була в Ленінградській області й раніше, але цього разу це нова якість "бавовни" і що стосується географії й що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області",– запевнив Юсов.

За його словами, ця нафтобаза активно використовується для обходу санкцій, а також для постачання і фінансування окупаційних військ. Таким чином, зазначив Юсов, це легітимні та законні об'єкти для подібних інцидентів.

Він також додав, що ударні безпілотні літальні апарати могли бути запущені з території Росії, але "це не точно".

Вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило спецоперацію в ніч на 18 січня, під час якої за допомогою безпілотників була атакована нафтобаза в Ленінградській області Російської Федерації. Є підтвердження влучання по цілях.

В ході атаки безпілотників по нафтобазі в Ленінградській області РФ, дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

у ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області Російської Федерації сталися вибухи.

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