Російська ракета впала під польським кордоном: Туск видав заяву про обстріл

Польський прем'єр заявив, що у Львівській області сьогодні, 27 квітня, вночі "впали десятки бомб і ракет".

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Ракета РФ впала неподалік від кордону Польщі / колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одна із російських ракет впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

Туск на своїй сторінці у Twitter написав, що у Львівській області сьогодні, 27 квітня, вночі "впали десятки бомб і ракет". За словами прем'єра, одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону.

Польський прем'єр-міністр також розкритикував свого попередника, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

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"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?" - написав він.

Ймовірно, Туск мав на увазі конференцію національно-консервативних кіл, яка проходить у Будапешті. На ній був присутній Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Обстріл України 27 квітня: що відомо

Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами по чотирьох областях. Ворог атакував Україну крилатими ракетами та балістикою, а також застосовував ракети "Кинджал". Росіяни завдали нічного удару по Салтівському району Харкові. У результаті постраждав лікувальний заклад.

Президент України Володимир Зеленський сказав, чого не вистачає Україні для відбиття атак. Російські окупанти у ніч на суботу, 27 квітня, запустили по Україні 34 ракети, збити вдалося лише частину з цієї кількості. Зараз Україна найбільше потребує трьох видів озброєння.

У ЗСУ назвали цілі ударів. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що цього разу ворог використовував "Калібри", але не атакував дронами-камікадзе типу Shahed. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети.

Країна-агресорка Росія атакувала об'єкт інфраструктури під Дніпром. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту, після чого там спалахнула пожежа.

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