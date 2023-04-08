"У них немає права на помилку": експерт пояснив, чому в США не заарештували Трампа

Статті Кримінального кодексу США, які інкримінують Дональду Трампу, тягнуть на тяжкі злочини, але не передбачають тривалого терміну, сказав Максим Ялі.

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Для арешту Трампа не було жодних підстав - експерт / УНІАН

Одного з лідерів Республіканської партії США, 45-го американського президента Дональда Трампа не стали заарештовувати, оскільки не було підстав. Прокуратура нікуди не поспішатиме, справа Трампа – питання честі для неї, тому все повинно бути в рамках юридичних процедур. Статті, які інкримінують Трампу, тягнуть на тяжкі злочини, але не передбачають тривалих термінів, тому його і відпустили. Про це заявив політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що, незважаючи на протистояння "республіканців" і "демократів", США відрізняються стійкою правовою системою, тому в справі Трампа всі процедури будуть чітко дотримані.

Також, на думку експерта, всі враховують напруженість в американському суспільстві і не мають наміру припускати дестабілізації ситуації через арешт Трампа.

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"Трампа не могли заарештувати, затримати і посадити до в'язниці, тому що для цього немає підстав. Це був перший крок – людину доставили до суду, висунули їй звинувачення. Прокурори визнали, що Трамп не буде ухилятися від правосуддя і слідства, тому і не застосували до нього запобіжний захід у вигляді арешту з утриманням під вартою. Зрозуміло, що з огляду на тонкість, а також напруженість в американському суспільстві ніхто не збирається нічого загострювати, щоб не погіршити ситуацію до протестів. Всі прекрасно пам'ятають 6 січня 2021 року і так звану спробу заколоту в Штатах (до слова, з цього приводу Трампу теж частково висувають звинувачення). Тому для того, щоб уникнути розколу в суспільстві, протестів і можливих жертв, все повинно бути ідеально з юридичної точки зору. Щоб навіть у найзатятіших прихильників Трампа не було сумнівів у судовому вердикті", - пояснив ситуацію ялі.

Як вважає політолог, у прокуратури немає права на помилку і процес буде проходити дуже ретельно в рамках чинного американського законодавства. Саме тому наступне засідання перенесено на грудень.

"Тому і сама сторона обвинувачення, прокуратура, прекрасно розуміє, що на кону стоїть і її честь. Особливо в контексті звинувачень на її адресу з боку Трампа, які будуть тільки наростати. Відповідно, вони не будуть нікуди поспішати - у них немає права на помилку, тому все буде відбуватися дуже ретельно, і тільки коли сторона звинувачення буде впевнена в результаті, тоді і будуть зроблені відповідні судові дії. Саме з цим пов'язано проведення наступного засідання 8 грудня", - додав ялі.

Також він уточнив, що Трампа відпустили, оскільки статті, які йому інкримінують, не передбачають тривалих термінів відбування покарання.

"Звинувачення, висунуті прокуратурою, заслуговують залучення Трампа до судового процесу. Але є презумпція невинуватості, якою славляться США, і вона повинна виконуватися. А враховуючи той факт, що статті, пред'явлені Трампу, з точки зору американського законодавства, хоч і тягнуть на тяжкі злочини, це статті, які не передбачають тривалих термінів. Тому Трамп і був відпущений на свободу, а його затримання – звичайна процедура під час висунення звинувачень", - підкреслив Максим Ялі.

Справа Дональда Трампа

Велике журі в Нью-Йорку підтримало висування кримінальних звинувачень 45-му американському президенту Дональду Трампу у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів колишній актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Актриса Деніелс незадовго до виборів президента США 2016 року отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в обмін на мовчання про її нібито зв'язок з лідером Республіканської партії.

Звинувачення дійшор висновку, згідно з яким Деніелс були виплачені гроші з коштів, які були призначені для фінансування президентської кампанії Трампа.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен заявив, що грошові кошти були виплачені Деніелс в 2018 році.

Трамп заперечує зв'язок з Деніелс і свою участь у виплаті їй грошей.

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