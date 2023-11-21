У Міноборони України розповіли про звільнення топ-генералів

Умєров зазначив, що у питанні зміни українських командувачів рішень не було ухвалено.

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Умєров розповів про звільнення генералів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, t.me/otarnavskiy

Міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом заявив, що у питанні зміни українських командувачів рішень не було ухвалено. Але якщо такі зміни й будуть, то про це проінформують громадськість.

Умєров на питання про можливість звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, ухилився від прямої відповіді, передає РБК-Україна.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", - сказав глава Міноборони. відео дня

Умєров розповів про звільнення колег / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Умєров відреагував на звільнення командувачів:

Він додав якщо такі речі відбуваються, зокрема звільнення командувачів, то "вони відбуваються або з питань, які виникали раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності".

Нагадаємо, що у Міноборони вперше прокоментували чутки про звільнення генералів. У міністерстві запевнили, що нині всі працюють у штатному режимі, а розповсюджена інформація "не відповідає дійсності".

Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко. Він зазначив, що Україні потрібен "принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів". Новим командувачем став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

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