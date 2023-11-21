Пісторіус прибув з неоголошеним візитом в Україну: привіз 'гостинці' - BILD

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув сьогодні вранці до Києва з неоголошеним візитом. Берлін оголосить про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро.
В ході візиту Пісторіус зустрівся зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим і відвідав навчальний центр ЗСУ.
Сьогодні ввечері ФРН оголосить про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд євро, пише BILD. У транш увійдуть, зокрема системи IRIS-T, збільшивши загальну кількість обіцяних систем з 8 до 12. Однак перша з чотирьох нових обіцяних систем з'явиться не раніше кінця 2024 року, а решта - не раніше 2025 року.
Протягом 2024 року ФРН хоче виробити до 130 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО і потім поставити їх Україні. Необхідною умовою є відповідне нарощування промислового виробництва.
Пакет допомоги Україні також включає 60 високотехнологічних дронів-розвідників різних типів, а також більше двох десятків радіолокаційних систем для ідентифікації дронів противника.
Однак Taurus в пакеті знову немає. Це, на думку видання, вказує на ознаки "ні" з боку Олафа Шольца.
Проблеми з виділенням військової допомоги Україні
У листопаді в Бундесвері заявили про "глухий кут" на фронті в Україні. На цьому тлі Берлін все ще відмовляється від поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, наприклад, виправдовувався, що вказаний тип озброєння нібито "не змінить хід боїв".
Ситуацію погіршує і відсутність єдності всередині ЄС щодо надання Україні військової допомоги. Країни блоку досі не можуть затвердити план щодо допомоги Україні на 20 млрд євро.
Проте Німеччина та інші члени ЄС-НАТО постачають Україні боєприпаси і засоби ППО.
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