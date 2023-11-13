"Звільнення" генералів: у Міноборони вперше прокоментували чутки

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Міноборони нібито планує звільнити трьох генералів - Тетяну Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва. У Міністерстві оборони України відреагували на ці чутки. Заява опублікована на сторінці відомства у Facebook.
У міністерстві запевнили, що нині всі працюють у штатному режимі, а розповсюджена інформація "не відповідає дійсності".
"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів. Железняк у своєму Telegram повідомив, що йдеться про звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.
Кабмін звільнив заступників міністра оборони України. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони. Іде повне оновлення
Інші новини:
- "Командування виведе війська": майор спрогнозував, що буде після "втрати" Авдіївки
- Ворог націлився на одне місто і це не Авдіївка: ЗСУ розповіли про плани РФ до кінця року
- Накривають вогнем і штурмують: окупанти перейшли в наступ під Бахмутом