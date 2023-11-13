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"Звільнення" генералів: у Міноборони вперше прокоментували чутки

Ангеліна Підвисоцька
13 листопада 2023, 23:15
У Міністерстві оборони заявили, що нині всі генерали працюють у штатному режимі.
Тарнавский, Наев, Остащенко
У Міноборони відреагували на чутки про звільнення генералів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, t.me/otarnavskiy

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Міноборони нібито планує звільнити трьох генералів - Тетяну Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва. У Міністерстві оборони України відреагували на ці чутки. Заява опублікована на сторінці відомства у Facebook.

У міністерстві запевнили, що нині всі працюють у штатному режимі, а розповсюджена інформація "не відповідає дійсності".

"Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів. Железняк у своєму Telegram повідомив, що йдеться про звільнення міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

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Міноборони України
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