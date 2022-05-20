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"Панове, робіть стоп-кадр": Арестович роздягнувся в прямому ефірі

20 травня 2022, 08:23

Радник глави ОП зняв футболку, чим збентежив російську журналістку.

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Арестович роздягнувся в прямому ефірі / скріншот

Радник глави офісу президента Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив переодягнутися.

Під час ефіру на YouTube каналі журналістки Юлії Латиніної політик запропонував продемонструвати свою вишиванку, на що отримав згоду.

Арестович поцікавився, як сприйме ведуча, якщо він одягне вишиту сорочку, на що Латиніна тільки підтримала його і нагадала, що 19 травня святкують День вишитої сорочки.

"Так... я не знаю, що сказати глядачам...панове, робіть стоп-кадр", - ніяковіючи сказала Латиніна.

Арестович демонстративно перед камерою переодягся у білу сорочку з синьо-чорним візерунком.

Раніше позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович поділився кумедним відео. Він показав, як керує танком. Техніка була тигрового кольору. У танку також перебувала дитина в касці.

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