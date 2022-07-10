Рф оголосила "паузу" у війні, бо Україна збила темпи підготовки до наступу - Арестович

Арестович пояснив, чому РФ оголосила паузу у війні / Колаж УНІАН

Українські військові збили Росії темпи підготовки до наступу. У зв'язку з цим російська армія оголосила "оперативну паузу" на фронті. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Темпи підготовки до наступу (окупантів - Главред) істотно сповільнилися. Концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, так зване підвезення боєприпасів та інших матеріальних запасів і палива. Удари по складах істотно послабили можливість це зробити швидко і організовано. Подальша підготовка наступу на другій лінії-тепер це нетривіальне завдання, тому що їх запаси "зріджені" і будуть зменшуватися. Тому для них конкретну проблему створює Підготовка до наступу", — сказав Олексій Арестович.

Зараз у російських військових немає можливості наступати зі спробою прориву, так як їх матеріальні запаси сильно постраждали.

"Тактичні дії вони ведуть, окремі роти намагаються кудись рухатися, артилерія працює з двох сторін. Наступ зі спробою прориву зараз для них - це важке завдання через те, що матеріальні запаси істотно постраждали. І артилерія там не дуже "лютує", тому що там теж є проблеми зі снарядами зараз. Зараз підготовка і організація до наступу — це нетривіальне військове завдання, яке їм доведеться вирішити. Підготовка - це ще не наступ. Темп ми їм збили, дали під дих, і вони просили, зараз намагаються "присідати", — додав Арестович.

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Нагадаємо, 7 липня Міноборони Росії офіційно оголосило про "паузу в боях" в Україні. Там додали, що вони нібито хочуть солдатам дати можливість "відпочити".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що оголошення "паузи" лише і прикриття і насправді РФ готується до наступу.

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