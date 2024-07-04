У Криму прогримів вибух: біля російської РЕБ піднявся стовп диму - соцмережі

Сигнал тривоги російські загарбники ввімкнули вже після вибуху біля Севастополя.

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У Криму знову "гаряче" / Колаж Главреда. Фото: Кримський вітер

На мисі Фіолент, що в окупованому Криму, ввечері у четвер, 4 липня, прогримів вибух, потім загарбники ввімкнули тривогу, пише рух "Кримський вітер".

Одразу після вибуху у небо піднявся стовп сірого диму в районі дислокації російської РЕБ.

У звʼязку з оголошеною повітряною тривогою було негайно ж перекрито Кримський міст.

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Російські пабліки тим часом писали, що вибухи нібито були повʼязані з "утилізацією" боєприпасів на місці прильоту по складу "Шахедів" у селі Флотське.

Окупаційна "влада" причину вибухів не називала.

Водночас близько 16:15 за київським часом зʼявилась інформація про роботу ворожої ППО на півночі Красногвардійського.

Паралельно фіксувалась активність російської бойової авіації та флоту неподалік Севастополя.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Вибухи у Криму - останні новини

1 липня в тимчасово окупованому Росією Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, "гучно" було в Севастополі та в Балаклаві. Так званий очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про знищення чотирьох "повітряних цілей" у небі над акваторією та в районі Балаклави.

Внаслідок атаки, за повідомленням кремлівських пропагандистів, нібито було ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані.Пропагандисти також скиглили, що є втрати в техніці.

Наступного дня, 2 липня, у російських окупантів у районі Козачої бухти сталась жорстка пожежа. За попередніми даними, зайнялась військова частина, де розташувалася 810-та бригада морської піхоти РФ.

Як зауважував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, Сили оборони в першу чергу намагаються знищити систему управління військами окупантів у Криму.

"Ця робота продовжується. І ми говоримо не те, що про перспективу, а просто про звичайну рутинну роботу", - казав він.

Станом на червень 2024 рік Україна знищила майже три десятки кораблів Чорноморського флоту РФ. Основними цілями ударів ЗСУ були ракетоносці, оскільки вони становлять найбільшу загрозу.

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