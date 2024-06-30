Плетенчук заявив про потужні вибухи в Криму: що намагаються знищити ЗСУ

Підсумки роботи Сил оборони по російських військових обʼєктах в Криму ми побачимо згодом, зазначив Речник ВМС ЗСУ.

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Що відбувається у Криму / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Сили оборони в першу чергу намагаються знищити систему управління військами окупантів у Криму.

"Підсумки роботи Сил оборони по російських військових обʼєктах в Криму ми побачимо згодом. Зараз не варто розголошувати всі деталі, оскільки противник теж використовує цю інформацію для координації, розвідки та управління військами. Втім варто наголосити, що система військових обʼєктів РФ в тимчасово окупованому Криму доволі складна. Саме тому, Сили оборони мають достатньо роботи щодо знищення цих обʼєктів. Ця робота продовжується. І ми говоримо не те, що про перспективу, а просто про звичайну рутинну роботу", - розповів Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами речника, Сили оборони постійно працюють над знищенням системи управління ворога в Криму.

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"В якийсь момент ця рутинна робота набирає критичний результат для окупантів й система відмовить. В першу чергу, це стосується управління військами. Це важливий елемент для будь-якої армії. Для Сил оборони дуже важливо знищити систему управління військами окупантів в тимчасово окупованому Криму", - додав він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Вибухи в Криму: що відомо

Нагадаємо, що у СБУ натякнули на нову ціль ударів у Криму. Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про те, чи зможуть українські сили знищити новітній російський комплекс С-500 у захопленому Криму. Ведеться робота з нейтралізації систем ППО країни-агресора в Криму.

Росіяни "збирають плоди" від удару по Криму 24 червня. Російські пропагандисти скиглять, що внаслідок удару по Криму країна-окупантка втратила низку установок протиповітряної оборони. У виданні Forbes тим часом повідомили, що цей центр був головною метою атаки.

Стали відомі нові подробиці удару по "космічному" центру РФ у Криму. При цьому уточнюється, що уражений Центр у Криму - важлива військова складова в системі супутникового зв'язку і навігації для країни-агресора.

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