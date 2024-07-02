У Севастополі горить база окупантів: "губернатор" придумав безглузду відмазку

У російських окупантів на території захопленого Криму жорстка пожежа. У небо підіймається густий стовп чорного диму. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Відомо, що сильна пожежа почалася в мікрорайоні Козачої бухти окупованого Севастополя. За попередніми даними, горить військова частина, де розташувалася 810-та бригада морської піхоти РФ.
Що кажуть окупанти
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв на тлі цього почав вигадувати відмазки. Він стверджує, що росіяни нібито проводять тренування зі стрільбами з різної зброї.
"Орієнтовно до 21.00 в районі Північного і Південного молів, а також Стрілецької і Очеретяної бухт флот проводить тренування розрахунків ППДО зі стрільбою з різних видів стрілецької зброї. У місті все спокійно", - написав він.
Вибухи в Криму - що відомо про удари по Севастополю
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Служби безпеки України Василь Малюк висловив свою позицію щодо можливості українських сил знищити новітній російський комплекс С-500 у захопленому Криму. Він зазначив, що зараз триває активна робота з нейтралізації систем ППО країни-агресора в Криму.
Подальші атаки Повітряних сил ЗСУ на ворожі засоби протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму можуть зробити півострів несприятливим для використання російською армією як бази, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що в окупованому РФ Криму немає жодних "пляжів","туристичних зон" або інших символів "мирного життя".
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових відбувся так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова - ввели санкції.
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