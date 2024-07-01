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Увесь розрахунок С-300 загинув, багато "двохсотих": ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять

Яна Ставська
1 липня 2024, 21:52оновлено 1 липня, 22:41
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Вибухи сьогодні ввечері гриміли в районі військової частини окупантів у Криму.
Увесь розрахунок С-300 загинув, багато 'двохсотих': ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять
Вибухи в Криму 1 липня - головне / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Кримський вітер

Пропагандисти Кремля поспішили рапортувати про втрати своїх солдатів унаслідок ударів по Криму 1 липня. Також про влучання у військову частину ЗС РФ говорять місцеві.

Кремлівські пабліки стверджують, що внаслідок сьогоднішньої атаки на Севастополь нібито ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані.

Пропагандисти ниють, що є втрати в техніці.

відео дня

"Щонайменше дві ракети прорвали нашу ППО і влучили у, скажімо так, місце скупчення військових в одному з районів міста. У нас 26 загиблих. Втрачено до десяти одиниць техніки", - скаржаться "воєнкори".

Серед втраченої техніки нібито одна установка ППО С-300. За словами пропагандистів, увесь розрахунок ППО загинув.

Те, що один із прильотів припав на військову частину росіян у Криму, також розповідав місцевий мешканець - очевидець вибухів неподалік від будинку.

"Ось тільки дійшов звук. (Неценз., - Главред) собі. Цінний кадр. (Неценз., - Главред), склад якийсь. Там же військова частина, (неценз., - Главред)", - висловився чоловік на відео.

Прильоти в Криму - дивіться відео:

Увесь розрахунок С-300 загинув, багато 'двохсотих': ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять

Рух партизанів "Кримський вітер", своєю чергою, уточнює, що прилетіло по російській ракетній частин біля села Флотське в Балаклаві.

Увесь розрахунок С-300 загинув, багато 'двохсотих': ракети вмазали по цілях у Криму, у РФ скиглять
Фото: Кримський вітер

Вибухи в Криму 1 липня - що відомо

1 липня в тимчасово окупованому Росією Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, "гучно" було в Севастополі та в Балаклаві.

Так званий очільник Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про знищення чотирьох "повітряних цілей" у небі над акваторією та в районі Балаклави.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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