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РФ запустила по півдню України понад 40 дронів: відомі подробиці нічної атаки

Анна Ярославська
14 грудня 2023, 07:27
За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю та сім – над Миколаївщиною.
Атака дронів, Одеська область
Стали відомі подробиці атаки дронів на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 14 грудня російські окупанти запустили майже чотири десятки дронов-камікадзе типу Shahed - 136/131 по південних регіонах України. Сили ППО результативно відпрацювали по ворожих цілях в Одеській області. Також ворог атакував безпілотниками і Миколаївщину. Подробиці ворожої атаки повідомила речник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На півдні роботи було дуже багато, тому що цієї ночі РФ запустила щонайменше 39 БПЛА в напрямку нашої зони відповідальності. По них результативно відпрацьовано", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк додала, що РФ свідомо запускає "Шахеди" через житлові квартали та промислові об'єкти, оскільки розуміє, що навіть вдала робота сил ППО по дронах через падіння уламків має наслідки.

відео дня

В результаті атаки дронів отримала пошкодження припортова інфраструктура півдня України. Зокрема, окупанти запускали ударні БПЛА по Подунав'ю.

  • Обстріл Одещини 14 грудня
    Обстріл Одещини 14 грудня Фото: ДСНС
  • Обстріл Одещини 14 грудня
    Обстріл Одещини 14 грудня Фото: ДСНС
  • Обстріл Одещини 14 грудня
    Обстріл Одещини 14 грудня Фото: ДСНС
  • Обстріл Одещини 14 грудня
    Обстріл Одещини 14 грудня Фото: ДСНС

За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

За словами Гуменюк, по Миколаївській області окупанти завдали ще й ракетного удару, внаслідок чого загинула жінка. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА і зенітними керованими ракетами С-300.

Шість зенітних керованих ракет були випущені близько опівночі з території тимчасово окупованої Херсонщини в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

"Ударними БпЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювалися хвилями за трьома напрямками: Балаклава, Чауда-Крим і Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА. Основний напрямок удару-Одеська область", - повідомили у ПС.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових сил оборони України.

"Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 41 з 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Переважна більшість - в Одеській області", - повідомили захисники українського неба.

Збито 41 ворожий
Збито 41 ворожий "шахед" / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 грудня країна-агресор РФ обстріляла Одеську область. В результаті атаки пошкоджено будівлі, виникли пожежі. Постраждали 11 осіб, зокрема і троє дітей. З тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них троє - діти. Крім того, 11 будівель отримали пошкодження.

У ніч на 13 грудня російські окупанти атакували дронами Одеську область. БПЛА ворог запускав з території тимчасово окупованого Криму. Метою удару були об'єкти цивільної інфраструктури регіону. ППО збила всі дев'ять дронів типу "Shahed-131/136".

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