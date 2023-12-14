РФ запустила по півдню України понад 40 дронів: відомі подробиці нічної атаки

За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю та сім – над Миколаївщиною.

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Стали відомі подробиці атаки дронів на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 14 грудня російські окупанти запустили майже чотири десятки дронов-камікадзе типу Shahed - 136/131 по південних регіонах України. Сили ППО результативно відпрацювали по ворожих цілях в Одеській області. Також ворог атакував безпілотниками і Миколаївщину. Подробиці ворожої атаки повідомила речник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На півдні роботи було дуже багато, тому що цієї ночі РФ запустила щонайменше 39 БПЛА в напрямку нашої зони відповідальності. По них результативно відпрацьовано", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк додала, що РФ свідомо запускає "Шахеди" через житлові квартали та промислові об'єкти, оскільки розуміє, що навіть вдала робота сил ППО по дронах через падіння уламків має наслідки.

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В результаті атаки дронів отримала пошкодження припортова інфраструктура півдня України. Зокрема, окупанти запускали ударні БПЛА по Подунав'ю.

За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

За словами Гуменюк, по Миколаївській області окупанти завдали ще й ракетного удару, внаслідок чого загинула жінка. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА і зенітними керованими ракетами С-300.

Шість зенітних керованих ракет були випущені близько опівночі з території тимчасово окупованої Херсонщини в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

"Ударними БпЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювалися хвилями за трьома напрямками: Балаклава, Чауда-Крим і Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА. Основний напрямок удару-Одеська область", - повідомили у ПС.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових сил оборони України.

"Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 41 з 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Переважна більшість - в Одеській області", - повідомили захисники українського неба.

Збито 41 ворожий "шахед" / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 14 грудня країна-агресор РФ обстріляла Одеську область. В результаті атаки пошкоджено будівлі, виникли пожежі. Постраждали 11 осіб, зокрема і троє дітей. З тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них троє - діти. Крім того, 11 будівель отримали пошкодження.

У ніч на 13 грудня російські окупанти атакували дронами Одеську область. БПЛА ворог запускав з території тимчасово окупованого Криму. Метою удару були об'єкти цивільної інфраструктури регіону. ППО збила всі дев'ять дронів типу "Shahed-131/136".

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