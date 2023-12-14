Готують масовані атаки: у ЗСУ пояснили причини частих масштабних тривог в Україні

Росіяни вивчають маршрути для ракет та способи реагування української системи ППО, вважає Гуменюк.

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У ЗСУ пояснили, чому РФ сьогодні активно атакує Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС, скріншот: alerts.in.ua

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк розповіла, чому росіяни сьогодні активно запускають ракети, серед яких багато фальш-цілей.

"Цілком очевидно, що ворог намагається вивчити й виснажити систему нашої протиповітряної оборони. Тому що готуючись до застосування ракет у більш масованому об'ємі, ймовірно, що росіяни вивчають маршрути для ракет, способи нашого реагування, і ступінь нашої готовності. Ворог застосовує різні способи для цього, в тому числі фальшиві цілі", - наголосила Гуменюк в ефірі телеканалу Еспресо.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що росіяни 14 грудня атакували Україну ракетами. У Києві та кількох областях прогриміли вибухи. По Старокостянтинову РФ вдарила ракетою "Кинджал", підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Повітряні сили України фіксували зліт російського носія "Кинджалів" МиГ-31К з аеродрому Савалейка та пуски окупантами ракет у напрямку Києва, Старокостянтинова і Житомирщини.

Вночі 13 грудня РФ вдарила по Києву десятьма ракетами. Російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави в Криму. Всі десять дронів були знищені силами і засобами Повітряних Сил.

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