"Ми готові до війни з РБ": в ОП заявили, що "вкиди" про наступ з Білорусі – це спекуляції РФ

В ОП заявили, що "вкиди" про наступ з Білорусі – це спекуляції РФ/ ОПУ, Міноборони Білорусі

Постійне нагнітання ситуації навколо можливого вторгнення білоруських військових в Україну вигідне Росії. Таким чином РФ намагається збільшити панічні настрої серед українців.

Для такої мети крім постійного залякування військами Білорусі також використовують ракетні обстріли мирних українців. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму відеозверненні.

"Мені здається, що вся ця інформація швидше потрібна Російській Федерації для того, щоб збільшити панічні настрої в Україні. Щоб паралельно йшли обстріли крилатими ракетами наших міст і паралельно йшла інформація про те, що начебто завтра буде ще якийсь наступ", – зазначає Подоляк.

Тим не менше українські війська готові до будь-якого сценарію. З точки зору оборони на кордоні України та Білорусі захисники України готові чинити опір.

Лукашенко зараз намагається "всидіти на двох стільцях" – він хоче бути одночасно і тут, і там, каже радник голови ОП.

Якщо ж небезпека буде реальною, українська влада попередить про це громадян, пообіцяв Подоляк.

"Якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, вони можуть це зробити. Але якщо серйозно, то про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно. І до будь-яких сценаріїв ми готові. Тому давайте спокійно працювати над тим, щоб Україна отримала перемогу і виграла цю війну тільки на своїх умовах. І щоб Російської Федерації на території України більше ніколи не було", – підсумував радник голови ОП.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія змінила тактику в війні проти України. Він зазначив, що загарбники атакують ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на деякі поступки Москві.

Також раніше Подоляк заявив, що світ втомився не від підтримки України, а від дій російської верхівки. За його словами, світ втомився від особистих "комплексів " Путіна".

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