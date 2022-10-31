Масовий обстріл України: світло відключатимуть ввечері по всій країні - Укренерго

Відключення електроенергії / Wikipedia

Віяловий відключення світла застосовуватимуть по всій Україні.

Як повідомляє пресслужба Укренерго, це пов'язано на тлі ракетних обстрілів росіян 31 жовтня.

За даними компанії, в результаті обстрілу окупантів було пошкоджено обладнання магістральної мережі енергосистеми України в декількох регіонах.

"Для усунення наслідків о 17:00 диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільних мереж (обленерго) обсяги застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України", - сказано в повідомленні "Укренерго".

Обмеження застосують для того, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як росіяни пошкодили інфраструктуру.

"Такі заходи дозволяють енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою", - пояснюють в компанії.

Ракетна атака по Україні 31 жовтня

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, Українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

В результаті атаки в Києві був пошкоджено енергооб'єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.

Читайте також: