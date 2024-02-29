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Остін вважає імовірною війну НАТО з Росією: зʼявилась реакція Москви

Яна Ставська
29 лютого 2024, 22:41
За словами Остіна, наступними жертвами російської агресії будуть країни Балтії.
Остін вважає імовірною війну НАТО з Росією: зʼявилась реакція Москви
Остін спонукає американських законодавців швидше схвалити Україні наступні пакети допомоги / Колаж: Главред. Фото: defense.gov, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Глава Пентагона Ллойд Остін на слуханнях оборонного Комітету Палати Представників констатував, що країнам НАТО доведеться зіткнутися з Росією на полі бою, якщо Україна програє.

Остін наголосив на важливості забезпечення Україною необхідною кількістю озброєння. Важливо, додав він, не допустити ситуації у світі, "де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

"Кожен день ми бачимо, що росіяни домагаються поступових територіальних здобутків. Це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці поступатимуться в артилерії, будуть у небезпеці", - сказав Остін.

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Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Міністр оборони США вважає, що наступними після України можуть стати вже країни Балтії.

"Вони (країни Балтії - Главред) знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО воюватиме з Росією", - сказав Остін.

Реакція МЗС Росії

Прес-аташе російського міністерства Марія Захарова у властивій для себе комунікації назвала Вашингтон "агресором" і почала скиглити, мовляв, США таким чином "погрожують" Росії.

"Це пряма погроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського? І те, й і інше божевільно. Проте тепер усі бачать, що агресор - Вашингтон", - скаржиться Захарова.

Остін вважає імовірною війну НАТО з Росією: зʼявилась реакція Москви

Ситуація на фронті ускладнюється

Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, імовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Висновки західних експертів, зокрема, підтверджуються майже одночасною втратою контролю ЗСУ над низкою населених пунктів, прилеглих до Авдіївки.

Bloomberg пише, що українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо Захід не зможе збільшити постачання боєприпасів. За оцінками української розвідки, Путін не відмовився від своєї початкової мети щодо захоплення великих міст, включно з Києвом та Одесою.

В умовах законодавчої невизначеності з наступними пакетами допомоги Україні Сполучені Штати знайшли альтернативне джерело фінансування для ЗСУ. За даними CNN, Міністерство оборони США все ще має близько 4 млрд доларів з президентських фондів, які можуть бути використані для допомоги Україні, що дозволяє Пентагону використовувати свої власні ресурси для постачання військової техніки до Києва.

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війна в Україні новини США військова допомога Ллойд Остін війна Росії та України
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