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У Кабміні розповіли, коли видадуть "тисячу Зеленського" без смартфона, і що робити, якщо немає NFC

28 грудня 2021, 16:10

Якщо у людини немає в телефоні функції NFC (бездротової передачі даних між пристроями), можна сплачувати за покупки в Інтернеті, сказав Мстислав Банік.

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Наразі грошову допомогу за вакцинацію можна отримати тільки за допомогою застосунку Дія / УНІАН

Українці, у яких немає ідентифікаційного коду, банківського рахунку і смартфона, зможуть отримати фінансову допомогу від держави за вакцинацію від COVID-19 у розмірі 1 000 гривень. Держава обіцяє розробити механізм отримання коштів до третього кварталу 2022 року. Люди зі звичайними телефонами без NFC можуть оплачувати покупки на сайтах в Інтернеті. Про це заявив керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.

Як розповів Банік, всі українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, зможуть отримати матеріальну допомогу на суму 1 000 гривень.

Як витратити "ковидну тисячу" без NFC

За словами чиновника, якщо смартфон людини не підтримує функцію NFC (технології бездротової передачі даних між пристроями), покупки можна сплачувати на сайті в Інтернеті. Крім того, банківські установи також обіцяють виробляти спеціальні пластикові картки.

"По-перше, ви зможете оплатити це на сайті, багато хто продає квитки або абонементи саме через сайти, книжкові магазини також продають їх через сайти. Банки обіцяють друкувати також пластикові картки "еПоддержка", щоб ви могли розраховуватися в платіжних терміналах", - сказав Банік.

Отримати "тисячу Зеленського" без смартфона

Українці, у яких немає смартфона, теж зможуть отримати виплату за вакцинацію. Уряд збирається врегулювати такий механізм виплати грошових коштів у третьому кварталі наступного року.

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"До третього кварталу наступного 2022 року уряд обіцяє розробити нові додаткові інструменти для того, щоб можна було податися на отримання "єПідтримка", - підкреслив Мстислав Баник.

Як отримати "ковідну тисячу" за вакцинацію від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський 15 листопада зробив заяву про те, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації проти COVID-19, виплатять 1 тисячу гривень.

Програма державних виплат за вакцинацію стартувала 19 грудня. Для отримання "ковидної тисячі" потрібно зробити два щеплення від коронавірусу вакцинами, які затверджені в Україні, і подати відповідну заявку в застосунку Дія.читайте такожВакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умову

Щоб отримати гроші, потрібно оформити спеціальну віртуальну карту в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити сам застосунок Дія, авторизуватися і переконатися в наявності "зеленого сертифіката". Після цього слід зайти до розділу Послуги, вибрати кредит і вказати банківську карту, на яку надійдуть грошові кошти.

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