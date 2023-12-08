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Важкі один-два місяці і загроза "перемовин": Золотарьов зробив прогноз

Андрій Ганчук
8 грудня 2023, 12:05
Після своїх "виборів" Путін може спробувати розгорнути 400 тисяч військ, щоб "дотиснути" ситуацію до президентських виборів у США, вважає Андрій Золотарьов.
Золотарьов, ВСУ
Нас чекають дуже важкі місяць або навіть два - Золотарьов / Колаж: Главред, фото: Главред, 241-я ОБрТРО

Агресор Росія може скористатися ситуацією із затягуванням голосування в Конгресі щодо фінансування військової допомоги Україні і спробувати продавити "перемовини". Вже після "виборів" Путіна Москва здатна оголосити мобілізацію і розгорнути додаткові 400 тисяч військ, щоб "дотиснути" ситуацію. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кремль може скористатися ситуацією із затягуванням Конгресом рішення щодо допомоги Україні для просування так званих перемовин на своїх умовах. На Київ чекають важкі 1-2 місяці.

"Тільки ледачий не говорив про те, що Путін чекає на президентські вибори у США. Але зараз ситуація така, що, можливо, цей шанс [на перемовини] спробують використати, не чекаючи виборів. Вочевидь, виходять з того, що дефіцит боєприпасів може негативно позначитися на боєздатності ЗСУ, на нас чекають дуже важкі місяць або навіть два", - вважає Золотарьов.

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За його словами, існує сценарій, за якого в Росії після "президентських виборів" оголосять мобілізацію, зберуть додаткові війська, щоб спробувати "дотиснути" ситуацію до американських виборів глави держави.

"Не виключений сценарій, що після виборів у РФ там можуть почати чергову хвилю мобілізації. Якщо зараз, фактично, проблема вирішується за рахунок контрактників і бажаючих ризикнути головою вистачає, то потім Росія спробує розгорнути додаткові 400 тисяч осіб для того, щоб, "дотиснути" ситуацію до виборів президента США восени", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Конгрес США затягує допомогу Україні

Демократична і Республіканська партії не можуть домовитися щодо питання південних кордонів, на тлі цього Сенат США провалив голосування за допомогу Україні та Ізраїлю, оскільки питання кордону - складова пакету підтримки. Республіканці фактично саботують ухвалення законопроектів.

Білий дім виділив Україні 175 мільйонів доларів підтримки. Президент Джо Байден акцентував увагу на тому, що Київ потребує військової допомоги і закликав Конгрес негайно діяти.

Байден готовий піти на поступки республіканцям заради України, повідомили журналісти німецького інформагентства Reuters. За їхніми даними, Байден має намір розглянути ініціативи республіканців щодо південного кордону.

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військова допомога Андрій Золотарьов війна Росії та України мирні переговори з Росією
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