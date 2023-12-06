ЗСУ змусили окупантів відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму - ISW

Українські військові контратакували під Авдіївкою 5 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед.

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Українські сили просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівського, Вікіпедія

Сили оборони України контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російських окупантів відступити з двох передових позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські військові контратакували під Авдіївкою 5 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед, пишуть аналітики ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, вказують на те, що українські сили просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

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Український військовий спостерігач заявив 5 грудня, що українські сили контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські війська відступити з двох передових позицій.

Російський військовий блогер стверджує, що українські війська контратакують біля Степового і тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

Водночас окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою 5 грудня та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська просунулися вздовж ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Крім того, геолокаційні дані, опубліковані 4 грудня, вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від терикону в Авдіївці.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичева; а також поблизу Степового, Авдіївки, Сіверського та Первомайського.

Російські військові блогери стверджують, що 4 і 5 грудня російські війська просунулися вперед в районі Новокалинового, Степового, Авдіївського коксохімічного заводу, Авдіївського терикону, промзони на південний схід від Авдіївки, Північного і Первомайського.

Також вони заявляють, що 4 і 5 грудня тривають позиційні бої біля Красногорівки. Також російські війська відновили штурми біля Невельського.

Пресслужба Таврійського угруповання українських військ повідомила 5 грудня, що російські війська відновили завдання авіаударів за допомогою штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки після періоду менш інтенсивної активності російської авіації.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Окупаційні війська агресора Росії прагнуть до захоплення коксохімічного заводу в Авдіївці, без якого місто взяти дуже складно. Ворог систематично зазнає втрат, ЗСУ потребують дронів. Обстановка на Авдіївському напрямку стабільно важка.

У суботу, 3 грудня, російські окупанти провели наступальні операції поблизу Авдіївки. Як повідомляли аналітики ISW, російські війська просунулися на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російські війська намагаються захопити селище Степове, розташоване поблизу Авдіївки, щоб перерізати логістичні шляхи Збройних сил України. Попри ці спроби, окупанти поки не володіють цим населеним пунктом. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Щоб змінити обстановку в районі Авдіївки, необхідно передислокувати туди значні резерви. Таку думку висловив військовий експерт і колишній заступник командира взводу 24 батальйону територіальної оборони Айдар Євген Дикий. За його словами, команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували

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