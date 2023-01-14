glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Важкі" дні попереду: вибухи прогриміли на енергооб'єктах у 6 областях України

14 січня 2023, 18:32
Ворог атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни, повідомив Герман Галущенко.
Над Миколаєвом піднімається чорний дим
Стали відомі наслідки ударів РФ по об'єктах енергетики / Фото Telegam

В результати російських ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти у шести областях України.

Такі дані в своєму Facebook оприлюднив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є gрильоти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення", - написав він.

Галущенко зазначив, що аварійні бригади вже приступили до ремонтів, але наступні дні будуть важкими для роботи енергосистеми країни.

"Енергетики вже працюють над відновленням поставок електроенергії. Тримаємося! Кожен день наближає нашу перемогу!",- додав міністр.

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 cічня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Читайте більше:

Герман Галущенко війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:26

Щастя постукало у двері: 7 імен, що приносять своїм власницям удачу

20:15

"Обіцяно переможний наступ": експерт розповів про новий план РФ

19:58

РФ била ракетами по Україні, але уламки впали в Молдові - МВСВідео

19:55

Потепління буде недовгим: в Україну йде нова хвиля сильного морозу і снігопадуВідео

19:30

Наслідки для волосся будуть жахливими: чому взимку не можна ходити без шапкиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:15

За терор буде відповідь: Зеленський пригрозив Росії за жахливий обстріл будинку в Дніпрі

19:12

Збито десятки ракет: у ЗСУ розповіли, звідки РФ вдарила по житловому будинку в ДніпріВідео

19:10

Чому 15 січня не можна стригти волосся: прикмети, які можуть принести великі неприємностіВідео

18:52

"Наздоженемо, зламаємо хребет": Подоляк різко "наїхав" на партнерів, які "підгодовують вбивць"Відео

Реклама
18:32

"Важкі" дні попереду: вибухи прогриміли на енергооб'єктах у 6 областях УкраїниВідео

18:30

Де і як краще зберігати цибулю: ви здивуєтеся, дізнавшись хитрий "секрет"Відео

18:06

"Не хочемо давати козир Лукашенку": експерт розповів, чому Україна не б'є у відповідь по Білорусі

17:53

Загроза нових ударів підвищується: РФ нарощує свою авіацію в Білорусі - ГенштабВідео

17:53

"Тисячі знищених росіян": ЗСУ вирівняли оборону в СоледаріВідео

17:53

Волосся буде тьмяним і почне ламатися: 5 найпоширеніших помилок під час миття головиВідео

17:43

Ракетний удар по Дніпру: перші подробиці про загиблих через російську атакуФотоВідео

17:15

"Тряслися вікна, дуже страшно": у Курську і Бєлгороді паніка після потужної "бавовни"Відео

17:02

Як позбутися від плакучих вікон і цвілі: топ-6 найважливіших правил

16:49

Навіщо купувати найдешевше туалетне мило: 3 побутові хитрості, про які мало хто знає

16:48

Варварський удар Росії по Дніпру: з'явилися смертельні подробиці ракетної атакиФотоВідео

Реклама
16:35

У Росії ще достатньо ракет для нанесення ударів по Україні - Кочетков

16:34

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві прогриміла серія потужних вибухівВідео

16:33

"РФ в глухому куті": у Путіна лишилася надія тільки на цю зиму – російський опозиціонерВідео

16:10

Рознесло весь будинок: Росія розбомбила в Дніпрі багатоповерхівку з людьмиВідео

15:55

Дивовижно швидкий сирний кекс, який тане в роті: рецепт за кілька хвилинВідео

15:50

"ППО і авіація працюють": в Україні гримлять вибухи після ракетної атаки РФВідео

15:20

Танки Challenger 2 та артсистеми: Британія дасть Україні потужну зброю для перемоги над РФВідео

15:16

У Росії повідомили про смерть популярної актриси

15:01

Якщо немає світла та опалення: 10 дієвих порад, як висушити білизну в холодній квартирі

14:58

Путін зазнав поразки в газовій війні: Німеччина заповнила свої сховища без палива Газпрому

14:53

"Перші ракети над Україною": РФ завдала нового масованого ударуВідео

14:26

У РФ видали нову маячню щодо готовності до переговорів: в Україні різко відповілиВідео

14:17

Київ могли атакувати шахедами, тільки меншимиПогляд

14:14

Акцент на живу силу та імітація наступу: експерт розповів, якою буде тактика РФ

14:10

Залякувала і підривала впевненість: співробітники палацу звинуватили Меган Маркл в знущанняхВідео

13:57

Зеленський хоче особисто виступити в ООН у річницю вторгнення РФ – МЗСВідео

13:53

У окупантів величезні втрати: Соледар під контролем ЗСУ, бої йдуть прямо в містіВідео

13:31

Виявлені СБУ махінації з будівельною е-системою внаслідок реформи стануть неможливими - Федоров

13:24

Бігла, як від чуми: росіянка намагалася встати на фото поруч з українкою, але провокація не вдаласяВідео

13:19

Армія України застосує резерви, якщо зросте загроза атаки з Білорусі - командувач ОС ЗСУ Наєв

Реклама
13:17

РФ готує масштабний наступ і мобілізацію 500 тисяч осіб - The TimesВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 січня 2023: Тельцям - проблеми зі здоров'ям, а Рибам - енергійність

12:56

"Два надпотужних вибухи чуло все місто": у Мелітополі ліквідували базу окупантівВідео

12:53

Без електрики та опалення: експерт розкрив найгірший сценарій ймовірного блекаутуВідео

12:06

ЗСУ контролюють західну частину Соледару – командир аеророзвідкиВідео

12:05

Путіну пообіцяли "переможний наступ", але його чекає свій Сталінград - Кочетков

11:59

Призначення Герасимова та ракетні удари: у ЗСУ пояснили, чи змінилася тактика РФ проти УкраїниВідео

11:50

Ескадрон танків для України: Британія відправляє ЗСУ потужні Challenger 2Відео

11:49

Як відмити мікрохвильовку від сильних забруднень: заблищить немов з магазинуВідео

11:31

Атака з території Білорусі: подробиці ракетного удару по КиєвуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти