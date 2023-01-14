"Важкі" дні попереду: вибухи прогриміли на енергооб'єктах у 6 областях України

Ворог атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни, повідомив Герман Галущенко.

Стали відомі наслідки ударів РФ по об'єктах енергетики / Фото Telegam

В результати російських ракетних обстрілів пошкоджено енергооб'єкти у шести областях України.

Такі дані в своєму Facebook оприлюднив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є gрильоти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення", - написав він.

Галущенко зазначив, що аварійні бригади вже приступили до ремонтів, але наступні дні будуть важкими для роботи енергосистеми країни.

"Енергетики вже працюють над відновленням поставок електроенергії. Тримаємося! Кожен день наближає нашу перемогу!",- додав міністр.

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 cічня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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