"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

Командування приділяє особливу увагу Харківській області, а також Покровському та іншим напрямкам на Донеччині.

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Зеленський доповів про ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, Офіс президента

По всій лінії українського фронту тривають важкі бої. Харківська область - не виключення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського.

Особлива увага нині приділяється Харківській області, а також Покровському та іншим напрямкам на Донеччині.

"Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр. Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - написав Зеленський. відео дня

У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються розширити операції проти України. Українські захисники розуміють обсяг сил ворога та дають відповідь окупантам.

"Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що надважливим залишається питання вчасного постачання зброї, адже недостатньо просто оголосити пакет військової допомоги.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

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Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

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