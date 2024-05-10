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"Важкі бої": Зеленський - про посилення позицій на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 22:03
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Командування приділяє особливу увагу Харківській області, а також Покровському та іншим напрямкам на Донеччині.
ВСУ, Зеленский
Зеленський доповів про ситуацію на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, Офіс президента

По всій лінії українського фронту тривають важкі бої. Харківська область - не виключення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського.

Особлива увага нині приділяється Харківській області, а також Покровському та іншим напрямкам на Донеччині.

"Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр. Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - написав Зеленський.

відео дня

У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються розширити операції проти України. Українські захисники розуміють обсяг сил ворога та дають відповідь окупантам.

"Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що надважливим залишається питання вчасного постачання зброї, адже недостатньо просто оголосити пакет військової допомоги.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

Росія почала нову хвилю наступу й атакує на півночі Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

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