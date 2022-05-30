"Ти вирішив Героєм стати": мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші

Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і написала сину вірш/ "Суспільне Карпати", Командування Повітряних сил ЗСУ

Український пілот Степан Тарабалка загинув у повітряному бою з російськими окупантами 13 березня – йому було 29 років. Пілот віддав справі свого життя 10 років. Після його загибелі мама Степана почала займатися волонтерством, а також працює над створенням центру оздоровлення для військових і їхніх сімей.

Після загибелі сина Наталія присвятила йому вірш, який починається словами "Ти вирішив Героєм стати, а маму спитати?". Про свого сина і те, як переживала його втрату, матір розповіла журналістам "Суспільне Карпати".

Вона зазначає, що Степан з дитинства міряв стати пілотом. Спочатку закінчив Прикарпатський військово-спортивний ліцей, після нього – Харківський національний університет Повітряних сил.

У небі відчувавав себе, як вдома

Хлопець був просто закоханий у небо, розповідав матері, що там відчуває простір, висоту, і відчуває себе, як вдома.

"Я спілкувалася з людьми тепер у частині. Там кажуть, що він настільки те все детально робив – підготовку до польотів, потім – розбір польотів. Він докладно намагався кожну дрібницю розібрати", – розповідає Наталія Тарабалка.

"Суспільне Карпати"

Після того, як почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, матір з сином спілкувалися рідко – в основному через те, що він був зайнятий. Для жінки найбільше запам’яталася розмова зі Степаном за тиждень після початку широкомасштабної війни – вони поговорили по відеозв’язку.

"Знаєте, мені не треба було слів. І йому не треба було слів. Він просто подивився на мене, я подивилася на нього і в очах побачила цей відблиск війни, це жахіття, яке відображали його очі. Я вже не питала, ні як, ні що. Я розуміла, наскільки все серйозно...", – згадує Наталія.

Загинув у повітряному бою з окупантами

Пілот загинув під час повітряного бою із російськими загарбниками 13 березня. У ЗМІ його спочатку називали "Привидом Києва", проте потім Командування Повітряних сил ЗСУ пояснило, що "Привида Києва" як такого не існує – це збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил.

"Суспільне Карпати"

Матір після загибелі сина почала волонтерити

Наталія досі не вірить, що її сина уже немає. Розраду своїй втраті вона знайшла у волонтерстві. Жінка збирає запити від військових, а потім формує для них допомогу, заручившись підтримкою інших місцевих жителів. На допомогу захисникам України вона віддає усі виплати, які отримує з держбюджету за смерть сина.

Вона зазначає, що її нинішня діяльність дає їй силу жити далі й відчувати себе потрібною.

"І якщо так склалося, то хочеться бути потрібною для інших дітей, синів, батьків. Ти займаєшся тими речами, якими маєш займатися", – наголошує жінка.

Продовжувати свою волонтерську діяльність її надихає ще й те, що вона знайшла однодумців.

"Суспільне Карпати"

Наталія крім того, що збирає і передає допомогу військовим, ще й займається створенням центру оздоровлення для військових та їхніх сімей на Коломийщині. Вона уже знайшла приміщення для центру і розробляє концепцію закладу.

Нагадаємо, величезна кількість українців встали на захист рідної землі від російських окупантів. Раніше повідомлялося, що на фронт разом воювати пішли батько і син Болотови – обидва Василі. Батьку 64 роки.

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим – він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

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