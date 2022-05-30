УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ти вирішив Героєм стати": мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші

30 травня 2022, 18:05

Стати пілотом було мрією Степана. Він героїчно загинув, захищаючи Україну від російських окупантів в небі.

Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і написала сину вірш/ "Суспільне Карпати", Командування Повітряних сил ЗСУ

Український пілот Степан Тарабалка загинув у повітряному бою з російськими окупантами 13 березня – йому було 29 років. Пілот віддав справі свого життя 10 років. Після його загибелі мама Степана почала займатися волонтерством, а також працює над створенням центру оздоровлення для військових і їхніх сімей.

Після загибелі сина Наталія присвятила йому вірш, який починається словами "Ти вирішив Героєм стати, а маму спитати?". Про свого сина і те, як переживала його втрату, матір розповіла журналістам "Суспільне Карпати".

Вона зазначає, що Степан з дитинства міряв стати пілотом. Спочатку закінчив Прикарпатський військово-спортивний ліцей, після нього – Харківський національний університет Повітряних сил.

У небі відчувавав себе, як вдома

Хлопець був просто закоханий у небо, розповідав матері, що там відчуває простір, висоту, і відчуває себе, як вдома.

"Я спілкувалася з людьми тепер у частині. Там кажуть, що він настільки те все детально робив – підготовку до польотів, потім – розбір польотів. Він докладно намагався кожну дрібницю розібрати", – розповідає Наталія Тарабалка.

"Суспільне Карпати"

Після того, як почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, матір з сином спілкувалися рідко – в основному через те, що він був зайнятий. Для жінки найбільше запам’яталася розмова зі Степаном за тиждень після початку широкомасштабної війни – вони поговорили по відеозв’язку.

"Знаєте, мені не треба було слів. І йому не треба було слів. Він просто подивився на мене, я подивилася на нього і в очах побачила цей відблиск війни, це жахіття, яке відображали його очі. Я вже не питала, ні як, ні що. Я розуміла, наскільки все серйозно...", – згадує Наталія.

Загинув у повітряному бою з окупантами

Пілот загинув під час повітряного бою із російськими загарбниками 13 березня. У ЗМІ його спочатку називали "Привидом Києва", проте потім Командування Повітряних сил ЗСУ пояснило, що "Привида Києва" як такого не існує – це збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил.

"Суспільне Карпати"

Матір після загибелі сина почала волонтерити

Наталія досі не вірить, що її сина уже немає. Розраду своїй втраті вона знайшла у волонтерстві. Жінка збирає запити від військових, а потім формує для них допомогу, заручившись підтримкою інших місцевих жителів. На допомогу захисникам України вона віддає усі виплати, які отримує з держбюджету за смерть сина.

Вона зазначає, що її нинішня діяльність дає їй силу жити далі й відчувати себе потрібною.

"І якщо так склалося, то хочеться бути потрібною для інших дітей, синів, батьків. Ти займаєшся тими речами, якими маєш займатися", – наголошує жінка.

Продовжувати свою волонтерську діяльність її надихає ще й те, що вона знайшла однодумців.

"Суспільне Карпати"

Наталія крім того, що збирає і передає допомогу військовим, ще й займається створенням центру оздоровлення для військових та їхніх сімей на Коломийщині. Вона уже знайшла приміщення для центру і розробляє концепцію закладу.

  • Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші
    Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші "Суспільне Карпати"
  • Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші
    Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші "Суспільне Карпати"
  • Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші
    Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші "Суспільне Карпати"
  • Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші
    Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші "Суспільне Карпати"
  • Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші
    Мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину вірші "Суспільне Карпати"

Нагадаємо, величезна кількість українців встали на захист рідної землі від російських окупантів. Раніше повідомлялося, що на фронт разом воювати пішли батько і син Болотови – обидва Василі. Батьку 64 роки.

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим – він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:51

ЗСУ вибили ворога з Миколаївки на Херсонщині: рашисти в паніці рахують втрати

18:46

Кадирівці "б'ються" з соснами: СБУ показала знущальне відео зі смартфона "TikTok-солдата"Відео

18:41

Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сирітВідео

18:29

Медведєв похвалив Байдена за відмову дати РСЗВ для ЗСУ і вибухнув новими погрозами УкраїніВідео

18:24

Шольц назвав терміни введення нафтового ембарго проти РосіїВідео

Реклама
18:18

Раптова атака і ближній бій: Сили оборони показали зачистку Харківщини від рашистівВідео

18:16

Росія закидатиме Україну трупами і старою технікою: чого далі чекати від війни з РФПогляд

18:09

Цимбалюк розповів, чому про війну мовчить українська актриса і екс-дружина популярного актора з РФ

18:09

Місячний календар на червень 2022: найкращі і небезпечні дні

18:05

"Ти вирішив Героєм стати": мати загиблого пілота Тарабалки зайнялася волонтерством і пише сину віршіФото

18:00

Відома телеведуча розповіла, за яких умов стане президентом України

17:58

Гороскоп на червень 2022 для Водоліїв: несподівані новини з Батьківщини, старі друзі та подарунокВідео

17:56

Ердоган запропонував Путіну новий формат мирних переговорів з Україною в ТуреччиніВідео

17:55

Почнуться найсильніші бої і ескалація війни: астрологи назвали критичні для України дніВідео

17:53

Як під час війни оформити в "Укрпошті" переадресацію пенсії та субсидії: пояснення експертів

17:48

Найщасливіший місяць: 3 знаки зодіаку стануть улюбленцями удачі в червні 2022

17:37

ЗСУ розсікають плацдарм окупантів: експерт розкрив напрямок контрудару української арміїВідео

17:28

Небезпечна слабкість Європи: чому Путіна в Україні потрібно дотискатиПогляд

17:17

"Ситуація найважча": бої на сході України досягли максимальної інтенсивностіВідео

17:11

Гаубиці Caesar зітруть окупантів в порошок: Франція пообіцяла Україні більше зброїФотоВідео

Реклама
16:58

США не дадуть Україні РСЗВ, які здатні дістати до території Росії - БайденВідео

16:57

"Ми не просили вас воювати": Кулеба озвучив єдину вимогу України до ЗаходуВідео

16:57

Лідія Таран розповіла, як в її будинок прилетіла ракета і вбила людину

16:56

"Вам подобається знаходитись в оточенні фашистів?": італієць влучно осадив знахабнілого СоловйоваВідео

16:50

"Ми - витратний матеріал": окупант зізнався в розмові дружині, що ЗСУ сильно луплять росіянВідео

16:37

"Росгрудь": російський пластичний хірург став посміховиськом через ідею "патріотичних імплантів"Відео

16:30

Бунт у Росгвардії: бійці з Краснодара відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

16:21

"Я тебе знищу!": розлючена Любов Успенська влаштувала скандал і побила собаку на вулиці

16:21

День ангела Костянтина 2022 - картинки, привітання і душевні листівки імениннику

16:13

Сіллю не обмежимося: українців влітку чекає подорожчання гречкиВідео

16:04

Час дуже небезпечний ворог України у війні з Росією - Blooomberg

15:58

Ціни на АЗС обваляться: українцям назвали нову вартість бензину і дизеляВідео

15:53

На Луганщині рашисти вбили французького журналіста, який їхав знімати матеріал про евакуаціюВідео

15:42

"Гради – щогодини, Піони, танки": воїн ЗСУ розповів про жорстокі бої за "дорогу життя" на ДонбасіВідео

15:41

Заллє дощами і налетять грози: в останній день весни в Україні вдарить спекаВідео

15:14

"Повинна повернути мільйони євро": російський продюсер б'ється в істериці і просить Брежнєву віддати зароблене в Росії

15:03

Росія грубо порушила договір із НАТО: Альянс може посилити свій фланг у Східній Європі

15:00

Нацгвардієць за місяць "приземлив" три ворожі літаки в Запорізькій областіВідео

14:56

Син зрадниці Повалій зробив несподівану заяву про патріотизм

14:52

На Росію чекає велике та болюче перезавантаження: чому РФ не перемогти у війні в УкраїніПогляд

Реклама
14:50

Загроза нового наступу РФ: глава ВА Києва назвав два небезпечних напрямкиВідео

14:48

Найпростіший і дуже смачний рецепт вареників: чому ніколи не можна виливати воду після варінняВідео

14:37

Тил ворога "змішає з землею": експерт показав, куди дістане американська MLRSФотоВідео

14:17

Гороскоп на тиждень 30 травня-5 червня: Близнюкам - інтриги, Левам - збільшення доходів

14:10

У Сєвєродонецьку армія РФ контролює смугу в близько сто метрів - голова РДАВідео

14:05

Б'ють до 40 км: Словаччина передасть Україні потужні САУ Zuzana-2

13:59

Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони назвали новий напрямок головного удару РФВідео

13:33

Артилерія та ракети на кордоні Сумщини: РФ перекидає нові війська та технікуВідео

13:32

Лікарі дали Путіну максимум три роки життя: президент РФ почав втрачати зір - Mirror

13:14

ЗСУ перетворили унікальний російський гелікоптер Мі-35М за $36 млн на купу брухту

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти