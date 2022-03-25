Привид Києва живий, пішов у небо інший Герой України

Привид Києва живий / Фото Facebook

Легендарний український пілот, якого охрестили Привид Києва, живий та почувається чудово. Інформація про його загибель не відповідає дійсності та є фейковою.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Так, в коментарях в Facebook у Арестовича запитали, чи правдива інформація, яка поширюється в мережі про загибель Привида.

"Чистий вкид", - коротко відповів він.

Журналіст видання Цензор.нет Віолетта Кіртока також спростувала інформацію про загибель Привида Києва. За її словами, дуже скоро буде опубліковано інтерв'ю з легендарним пілотом.

"З'явилися дивні повідомлення про загибель Привида Києва. Так от. Привид Києва просив передати: з ним все добре. Більше деталей буде в статті найближчими днями", - написала вона в Facebook.

"І Привид каже: "Так, наші льотчики гинуть при виконанні завдань. Їх нагороджують високими нагородами посмертно. І це вірно. Бо всі вони - Герої. Але і в строю залишається стільки пілотів, скільки ворогові і не снилося. І вони знищать всіх російських покидьків, які бомблять Україну". І Привид Києва - серед них. Чекайте розмови з Легендою. Вона в роботі", - додала журналістка.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в повітряному бою з окупантами загинув майор Степан Тарабалка. Льотчику-винищувачу було 29 років. Він захищав небо України від ворога на МіГ-29.

Степану Тарабалці присвоїли звання Героя України посмертно.

Степан Тарабалка загинув у бою за Україну

Як повідомляв Главред, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак підбили, але український пілот зумів направити свою "пташку" на окупантів.

Зазначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

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