"Тут навіть медуз немає": як виглядає Кирилівка через окупантів

Мешканка Мелітополя, який теж окупований, приїхала в Кирилівку і зняла на відео, як виглядає зараз центр селища і Федотова коса.
Відоме курортне містечко Кирилівка в Запорізькій області спорожніло через війну Росії проти України.
Там не тільки немає туристів, але навіть і місцевих жителів немає.
Як розповідають місцеві, селище окуповане Росією, бази відпочинку не працюють. У Кирилівці немає зв'язку.
"На початку сезону цього літа замість натовпу туристів - порожньо. Всі бази відпочинку закриті, ніхто не продає рибу і фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють. Здається, що там все вимерло", - каже мешканка Мелітополя, яка показала спорожнілі вулиці.
За словами жінки, червень-2022 найтепліший за останні роки, в морі немає медуз, проте майже ніхто не купається. Рибалок в морі теж немає.
"Вулицями ходять тільки місцеві жителі. На автовокзалі порожньо, аквапарк, лунапарк і дельфінарій закриті. У селищі немає зв'язку", - каже вона.
Жінка розповіла, що і Київстар не працює. Окупанти видавали російські SIM-карти, але вони закінчилися.
Що відбувається в Кирилівці
Що відбувається в Херсонській та Запорізькій областях
Росія 2 березня захопила Херсон і продовжує контролювати місто і значну частину Херсонщини.
Збройні Сили України перейшли до контрнаступних дій у Херсонській області і звільнили 20 населених пунктів. Українські війська рухаються на південь регіону.
Російські окупаційні військові сили контролюють частину Запорізької області, проте обласний центр - Запоріжжя - під контролем України. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що війська РФ ставлять перед собою завдання захоплення Запоріжжя і підсилюють свій тиск в даному напрямку.
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