Нацгвардієць за місяць "приземлив" три ворожі літаки в Запорізькій області

Цього разу жертвою його ПЗРК став ворожий СУ-25.
У Запорізькій області нацгвардієць збив вже третій ворожий літак за місяць. Цього разу жертвою його ПЗРК став ворожий СУ-25.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, герой служить у 9-му полку Національної гвардії України.
"Знову боєць 9-го полку НГУ збив Су-25. Вже третій. Один і той же боєць", - йдеться в повідомленні.
Так на початку травня стало відомо, що строковик НГУ, перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вміло використовував ПЗРК "Ігла" і збив свій перший літак.
читайте такожУкраїнський моряк з радянського ПЗРК збив ворожий винищувач за $40 млн23 травня той же боєць вдруге збив російський Су-25 в Запорізькій області.
І ось стало відомо, що строковик потрапив у ворожий "Грач" втретє.
Раніше ми розповідали, що боєць Збройних сил України збив з переносного зенітного-ракетного комплексу "голка" відразу три окупантських вертольоти (два "Ка-52" і один "Мі-8") поблизу Запоріжжя. У Генштабі повідомили, що цьому солдату всього лише днем раніше показали, як саме потрібно стріляти з "голки".
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