Росія сформувала танковий батальйон у Запорізькій області - Генштаб

Росія сформувала танковий батальйон у Запорізькій області / Фото Вікіпедія

Росія перекинула на Запорізький напрямок радянські танки Т-62, з яких був формований танковий батальйон.

"На запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62", - сказано у зведенні Генштаб увечері в четвер, 26 травня.

Що відомо про танк Т-62

Танк Т - 62 вироблявся в СРСР з 1962 по 1975 рік і тільки нещодавно був знятий з консервації в Росії. Причиною цьому може стати те, що війська РФ втратили значну частину своїх сучасних танків і тому їм доводиться використовувати військову техніку радянських часів.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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