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Тука пояснив, яка зброя від НАТО потрібна ЗСУ для успіху в боях

26 лютого 2023, 15:28
ЗСУ потрібен повний комплекс натовських озброєнь, тільки тоді можна буде говорити про успіхи ЗСУ, вважає Георгій Тука.
Тука, НАТО
Яка зброя від НАТО потрібна ЗСУ: пояснення від Георгія Туки / Колаж фото УНІАН

Українській армії потрібен повний комплекс озброєнь країн НАТО, щоб домогтися повного і беззастережного успіху в боях з російськими агресорами. Про це в рамках чату на Главреді заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Сучасні збройні сили - це надскладний комплекс систем озброєння. І успіх в якомусь одному напрямку зовсім не гарантує успіху в цілому. Не потрібно панічно ставитися до чогось, наприклад, до тих цифр, які не виключають дефіциту артилерійських снарядів, оскільки є інші способи ураження цілей (безпілотники, літаючі бомби, Авіація, ракети). Тобто особливої трагедії немає. Просто треба розуміти, що нам потрібен повний комплекс озброєнь, тільки тоді можна буде говорити про успіхи ЗСУ. Не маючи такого повного комплексу, ми, на жаль, досягаємо успіху ціною тисяч життів наших хлопців і дівчат", ‒ сказав Тука.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

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Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

На тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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