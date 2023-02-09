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"Хочуть боротися проти НАТО": Пригожин вигадав новий фейк про американців

9 лютого 2023, 20:32
Пригожин заявив, що нібито 10 мільйонів американців "хочуть вступити до Групи Вагнера".
'Хочуть боротися проти НАТО': Пригожин вигадав новий фейк про американців
Пригожин вигадав фейк про американців / ТАСС

"Кухар Путіна" і власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вигадав фейк про кількість "бажаючих" вступити до лав вагнерівців. Він заявив, що заяви на вступ до "Групи Вагнера" нібито подали "понад 10 мільйонів американців". Про це повідомили в його Telegram-каналі Кепка Пригожина.

Там вказали, що нібито саме це стало причиною припинення вербування російських зеків. У Пригожина додали, що американці хочуть "боротися проти НАТО".

"Зараз, ми розглядаємо близько мільйона американських громадян для прийому на роботу. Тому тимчасово призупинили набір добровольців з російських в'язниць, однак, якщо буде відповідне звернення з Держдепу США, будемо набирати з американських", – заявив Пригожин.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому очільник Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

9 лютого Пригожин раптово заявив, що припинив набирати в неї ув'язнених для участі в злочинній війні проти України.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Пригожин ПВК Вагнера
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