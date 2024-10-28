Ту-95МС споряджені крилатими ракетами: РФ готує новий удар по Україні - OSINT

Росіяни здійснюють активні передислокації літаків стратегічної авіації, 12 Ту-95МС вже споряджені ракетами Х-101 попереджають аналітики.

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Стало відомо скільки Ту-95МС вже споряджено крилатими ракетами / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Поблизу України знаходиться 18 російських Ту-95МС

12 Ту-95МС на аеродромі "Оленья" споряджені ракетами Х-101

Російське командування збільшило кількість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродромі "Оленья" до 13 одиниць. 12 російських Ту-95МС вже споряджені крилатими ракетами Х-101, ідеться у повідомленні OSINT-спільноти Tracking.

Зазначається, що протягом останнього тижня, у зв'язку з тренуваннями літаків Ту-95МС, було проведено кілька передислокацій між авіабазами. Зокрема, 25 жовтня один борт вилетів з авіабази "Українка", а два борти — з "Енгельс-2". 26 жовтня ще один борт покинув "Енгельс-2", злетівши вночі о 04:30.

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Експерти роблять висновок, що таким чином, збільшення кількості Ту-95МС на одній з авіабаз є результатом цих передислокацій, але загальна чисельність літаків поблизу України не змінилася, за винятком одного борта з "Українки".

Станом на 12:00 28 жовтня біля України знаходиться 18 Ту-95МС, розподілених між такими базами:

"Оленья" — 13 одиниць,

"Енгельс-2" — 2 одиниці,

"Дягилево" — 3 одиниці.

"Втім, незважаючи на навчання кількість бортів, які споряджені КР Х-101 може складати до 12 одиниць на авіабазі "Оленья". На фото супутниковий знімок авіабази "Оленья" 27.10", - йдеться у повідомленні.

Що таке OSINT Розвідка з відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) - це збір та аналіз даних, отриманих з відкритих джерел (відкритих джерел і загальнодоступної інформації), для отримання розвідувальних даних, придатних для практичних дій. OSINT в першу чергу використовується у функціях національної безпеки, правоохоронних органів та бізнес-розвідки, а також має цінність для аналітиків, які використовують неконфіденційну розвідувальну інформацію для відповіді на секретні, несекретні або власні розвідувальні запити в рамках попередніх розвідувальних дисциплін, повідомляє Вікіпедія.

Що може бути ціллю російського обстрілу

27 жовтня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готується до нової хвилі ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію.

Він підкреслив, що серед можливих цілей є об'єкти ядерної енергетики, і Росія може спробувати пошкодити розподільчі потужності атомних станцій, що створює загрозу катастрофи.

"Вони хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій. Це створює загрозу ядерної аварії. Якщо вони перебивають розподільчі потужності, це створює ядерну аварію", - сказав Коваленко.

Якими літаками Ту РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Масовані удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що масовані російські атаки є генеральною репетицією перед більш потужними ракетними ударами по Україні.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 28 жовтня окупанти обстріляли місто, влучивши у дев’ятиповерховий житловий будинок у Холодногірському районі.

Також у ніч на 26 жовтня російські сили здійснили масований ракетний та дроновий удар по Україні. Повітряні сили ЗСУ зафіксували та супроводили 98 повітряних цілей.

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