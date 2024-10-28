РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завали

Російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Відомо, що й досі у багатьох областях триває повітряна тривога.
Очільник міста Харків Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч на 28 жовтня обстріляли місто. Відомо про потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста.
Він також заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.
"За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Станом на 06:30 годину відомо про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.
"Є й більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу: кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Також відомо про зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто", - повідомив Терехов.
На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на 9-типоверхівці.
Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом країни-агресорки Росії була і Харківська область.
"Ворог завдав ударів по Чугуєву. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов уточнив, що одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду.
Атака РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 жовтня російські окупанти атакували столицю України "Шахедами". Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.
25 жовтня росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Київ та інші регіони опинились під ворожою атакою. Ворог запустив "Шахеди" з Приморськ-Ахтарська на південному напрямку. У Дніпропетровській та Запорізькій областях була оголошена ракетна небезпека.
Стало відомо, що РФ запустила по Україні півсотні дронів - ЗСУ вдалось знищити 40 "Шахедів". Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
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