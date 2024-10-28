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РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завали

Юлія Закрепа
28 жовтня 2024, 06:32
416
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на 9-типоверхівці.
РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завали
РФ атакувала Харків / колаж: Главред, фото: pexels, ДСНС

Російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Відомо, що й досі у багатьох областях триває повітряна тривога.

Очільник міста Харків Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч на 28 жовтня обстріляли місто. Відомо про потрапляння у 9-ти поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста.

Він також заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.

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"За попередньою інформацією в Холодногірському районі маємо потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Станом на 06:30 годину відомо про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16-ти років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири.

"Є й більш детальна інформація щодо вечірнього обстрілу: кількість постраждалих зросла до шести: троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Також відомо про зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та 4 авто", - повідомив Терехов.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на 9-типоверхівці.

  • Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня
    Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня
    Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня
    Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня Фото: ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня
    Наслідки удару РФ по Харкову 28 жовтня Фото: ДСНС України

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом країни-агресорки Росії була і Харківська область.

"Ворог завдав ударів по Чугуєву. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов уточнив, що одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду.

РФ вдарила по 9-поверхівці у Харкові: рятувальники розбирають завали
Що відомо про "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 жовтня російські окупанти атакували столицю України "Шахедами". Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста.

25 жовтня росіяни в черговий раз атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Київ та інші регіони опинились під ворожою атакою. Ворог запустив "Шахеди" з Приморськ-Ахтарська на південному напрямку. У Дніпропетровській та Запорізькій областях була оголошена ракетна небезпека.

Стало відомо, що РФ запустила по Україні півсотні дронів - ЗСУ вдалось знищити 40 "Шахедів". Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

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